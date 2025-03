Revelan la lista de exigencias de Shakira antes de sus conciertos

Shakira continúa con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” y está lista para presentarse los próximos 7 y 8 de marzo en el Campo argentino del Polo, en Buenos Aires. Y en el marco de su siguiente concierto, se dio a conocer la lista de exigencias que ha hecho la cantante y compositora colombiana.

Si bien otros artistas son conocidos por hacer pedidos extravagantes, la lista que hizo la interprete de Suerte para satisfacer sus exigencias llamó la atención por su simpleza.

¿Qué pidió Shakira antes de sus conciertos?

El periodista Juan Etchegoyen tuvo acceso a la lista en la que destacó que la estrella pidió más seguridad de los normal. “A mí me decían que ella pidió más seguridad de lo normal. Eso me decían, no sé si será un tema de miedo de Shakira con nuestro país a raíz de lo que ha ocurrido estos últimos días o es algo que pide en cualquier país que visite”, indicó en Mitre Live. Por este motivo, su equipo habría realizado el contrato de más personal, contando con el doble de personas de lo que estaba estipulado.

Otra de los puntos en el pedido de Shakira fue carne de una reconocida parilla. Y es que debido a la larga relación que tuvo von Antonio de la Rúa, la artista es una conocedora de la gastronomía argentina.

Además, para sus shows pidió un gran caudal de frutas y agua mineral, estas deben estar a temperatura natural ya que realiza un puntual cuidado de su voz. Por el momento, se conoce que esta lista termina con estos cuatro pedidos.

¿Por qué Shakira canceló su concierto en Chile?

La cantante no se presentó en el Estadio Nacional de Santiago de Chile debido a problemas en el montaje del show que estaba programado para el 2 de marzo.

La productora explicó en su escrito que, durante el montaje del escenario, se detectaron fallos estructurales que ponían en riesgo el desarrollo del show y a sus participantes.

“El suelo donde iría el escenario se encuentra desnivelado. La seguridad de todos -público, equipo técnico y la propia artista- es nuestra máxima prioridad”, indicó la empresa.

Por ello, Fenix Entertainment señaló que tomaron la “difícil decisión” de reprogramar el evento hasta que se garanticen las condiciones óptimas para brindar un “espectáculo perfecto al 100%”.