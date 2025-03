El significado oculto de uno de los vestidos que Shakira usa en sus conciertos

El tour de Shakira ‘Las mujeres ya no lloran’ ha dado muchísimo de qué hablar, pues el show completo está lleno de detalles y referencias que no han pasado desapercibidos por sus seguidores, incluyendo su vestuario.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante colombiana reveló el sorprendente y emotivo significado que tiene uno de los vestidos que usa sobre el escenario, pues cada parte de este diseño fue pensado y creado minuciosamente.

Se trata del espectacular vestido azul metálico que usa para cantar el tema ‘Acróstico’ junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, y que estuvo a cargo del diseñador de la India, Gaurav Gupta.

“Este vestido que llevo en Acróstico, la canción para mis hijos, lo hizo Gaurav Gupta, un increíble diseñador lo creó en una placa metálica. El lobo significa al protector, la madre loba. La tela con las olas simboliza el océano Atlántico, que separa los dos continentes donde nacieron mis hijos en Europa y yo nací en Sudamérica”, dijo la intérprete de ‘Ojos así’ en un video en sus redes sociales.

De atención al detalle ustedes muy poco, pero yo amo detallar todo y vean el corset que @Shakira usó durante Acróstico con visuales de 🐺 de fondo, también lleva un detalle de una loba exclusivamente para ella, lo ame tanto el color como el diseño 😍 #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/P4JG3QTEZB — Andrés Guillén 💋🐺💎🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) February 13, 2025

“El color del vestido es azul claro porque es su color favorito, es por eso que todo lo que uso en escena, hasta las luces de los brazaletes es del mismo color azul bebé”.

“Y este hermoso anillo que me dieron de Tiffany & Co. es la representación del amor sin fin. El amor infinito, porque simboliza el infinito y siempre le digo a mis hijos y ellos a mí, que nos amamos hasta el infinito y más allá”, añadió.

El espectáculo de ‘Acróstico’ en los conciertos de Shakira

Durante los conciertos de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’, que son un despliegue de tecnología de última generación, luces y efectos visuales, uno de sus videos proyectado ha llamado particularmente la atención de sus fans, pues muchos aseguran que es una forma indirecta de referirse a su separación con Gerard Piqué.

El clip muestra a un lobo dejando atrás a su familia, compuesta por una loba y sus dos cachorros, en medio de un bosque lluvioso y oscuro. Poco a poco la loba y sus cachorros vuelven a ser felices y sale el sol. Se ve cómo ella cuida de los pequeños y logran salir adelante, juntos sin ayuda del lobo que los dejó.

Cuando termina este video aparece Shakira en medio del escenario con su increíble vestido azul metálico interpretando su tema ‘Acróstico’, el cual canta junto a sus hijos, Milan y Sasha, quienes también aparecen en las pantallas.

Acróstico simplemente fue un momento que a la mayoría nos llenó de lágrimas con el visual, la voz de Shakira y luego, Milán y Sasha cantando fue demasiado emotivo 🥲 pic.twitter.com/kOKBYgQ12V — Andrés Guillén 💋🐺💎🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) February 21, 2025

¿Qué dice la canción ‘Acróstico’ de Shakira?

En su videoclip, el cual el sumamente emotivo, Shakira hace alusión a dejar Barcelona para irse a vivir a Miami con sus hijos tras su separación y es la primera vez que incluyó a sus dos hijos en su música, Milan toca con ella el piano, y ambos, junto con Sasha, cantan los coros.

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Canta la colombiana formando el nombre de su primogénito.

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas