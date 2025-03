Esta es la emotiva canción que escribió Shakira cuando murió uno de sus hermanos

Shakira es una cantante conocida a nivel internacional, mientras que sus hermanos llevan su vida alejada de los reflectores. La compositora colombiana tiene 9 medios hermanos, es decir, son hijos biológicos de su papá, William Mebarak, de su anterior matrimonio con Lucila Otero. William y Lucila tuvieron un total de 10 hijos, pero el mayor falleció a muy temprana edad. Fue a él a quien Shakira le escribió una canción.

¿Cuál fue la canción que Shakira le escribió a su hermano fallecido?

En 2006, VH1 presentó un documental sobre la vida de Shakira, donde se recopilaron los testimonios de su padre y de su hermano Tonino, quienes revelaron como un triste episodio familiar dio pie a una de las primeras composiciones de Shakira.

El tema “Tus gafas oscuras” fue escrito por la colombiana cuando tenía nueve años. “Mi hijo murió a la edad de 19 años, Shakira tenía 2 años”, comentó el padre de la cantante sobre el accidente de motocicleta que le arrebató a uno de sus hijos. “Un día, ella me dijo: ‘Papá quiero que escuches esta canción, se llama Tus gafas oscuras. Desde el momento en que perdí a mi hijo mayor, escondí mi dolor tras un par de lentes y ella hizo una conexión de eso con los anteojos que yo usaba”, expresó.

¿Qué dice la letra de “Tus gafas oscuras” de Shakira?

“Tus gafas oscuras” es la canción número 7 del álbum début de Shakira, Magia. Aunque esta canción nunca llegó a ser sencillo promocional del álbum, es una de las canciones más nombradas de la intérprete de “Ojos así”.

La letra de la canción “Tus gafas oscuras” muestran el gran talento que se asomaba en la compositora colombiana al tiempo que describía la angustia por la que pasaba su padre por la pérdida de su hijo. A continuación te dejamos parte de la letra.

“Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultan/Tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy una duda/Y cuando me miras se encoje mi cuerpo y me hago chiquita/Y cuando me miras me atrapa tu mundo y me siento distinta/Tus gafas oscuras me matan de a poco y no sé lo que pasa/Tus gafas oscuras intrigantes, misteriosas a cualquiera impacta/Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma/Detienes el tiempo, detienes mi mente y se acaba la calma/y sólo las culpables son esas gafas oscuras”