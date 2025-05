Demi Lovato se casó con Jordan “Jutes” Lutes este fin de semana

Demi Lovato y Jordan “Jutes” Lutes se casaron tras un año y medio de compromiso; se dieron el “sí, quiero”, en una ceremonia en California.

Fue en diciembre de 2023, cuando la famosa se comprometió con el músico. El anunció llegó acompañado de una imagen de Demi con un impresionante anillo de diamantes en forma de pera, firmado por la joyería neoyorquina Material Good.

La pedida fue justo antes de una cena familiar en uno de sus restaurantes favoritos de Los Ángeles, informó People.

Demi Lovato se casó con el artista, compositor y cantante, que en 2021 lanzó su primer álbum, Careful What You Wish For, y dos años después, lanzó el álbum Ladybug.

Cabe mencionar que trabajaron juntos en el estudio cuando Jutes fue uno de los compositores de Holy Fuck, el octavo álbum de Dmi Lovato, firmando temas como Substance, Happy Ending y City of Angels.

Su relación ha estado marcada por la complicidad y admiración mutua, que los llevó a caminar juntos hacia el altar para unir sus vidas para siempre.