Ángela Aguilar cuenta que el hate que recibió en redes le provocó ansiedad y perdió 10 kg de peso

Ángela Aguilar habló con Pati Chapoy sobre el impacto negativo que han tenido los comentarios en su contra, los cuales han generado problemas en su bienestar emocional.

La joven dijo que las críticas que ha recibido en redes sociales desde que anunció su relación con Nodal, le han generado ansiedad, por lo que tuvo que buscar ayuda profesional.

“No le voy a decir que no ha sido difícil porque soy un ser humano, tengo 21 años, viviendo una etapa en mi vida, con muchos miedos, ilusiones y golpes de realidad”, dijo la hija de Pepe Aguilar, quien además mencionó que perdió peso por el estrés y la ansiedad que padeció.

“Recientemente perdí muchísimo peso, yo creo que fue mucho estrés, mucha ansiedad, muchas cosas, bajé como 10 kilos en un mes”, dijo.

“Para mí el peso no ha sido tan importante en mi vida, nunca lo he cuidado, pero sí para mi es muy importante poder mover mi cuerpo. Y yo tengo unas cosas que, pues en mis articulaciones tengo muchos problemas. Nací defectuosa. Entonces, pues me trato de mover mucho, de hacer ejercicio para fortalecer las rodillas”, añadió.

Por otro lado, Ángela compartió que “salir al público”, ha sido complicado en los últimos meses por el temor a la gente que empezó a grabarla, por lo que dejó de ir al supermercado.

“Yo a mi ir al súper, pero recientemente me ha causado mucha ansiedad salir al público. Mucha gente que me grababa en los pasillos y no era normal como de foto con alguien, sino era que me grababan de lejos. Y me daban como unos ataques de ansiedad un poquito pro ahí. Entonces yo dejé de ir al súper un rato”.

“Es algo que yo nunca había vivido, la verdad. Ha sido de meses para acá que, pues yo antes crecí en esto. Ahorita fue diferente porque se tornó tan negativo que antes yo no tenía eso. Y ahorita si me da miedo porque la gente es muy cruel. Y hacen cosas feas y agresivas y ni me conocen”.

Ángela Aguilar destacó que actualmente está asistiendo a terapia para manejar los comentarios negativos que recibe en internet, y durante la conversación, reconoció que los mensajes que le escriben en las redes le generan miedo.

“Ahorita me guardé, me cuidé y siento que ya estoy en una situación mental mucho más segura, más fuerte. Y creo que después de tanto golpe me hice más fuerte”.