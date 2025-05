Michelle Renaud habla de su personaje en Mamá Reinventada

Por Alberto Rojas

Cuéntanos del papel que interpretas en Mamá Reinventada. ¿Cómo llegaste a él?

Bueno, primero se me acercaron Bonnie, que es nuestra directora, con el guión, y lo leí y me encantó la historia, es una historia de amor de mamá e hija. Me conmovió muchísimo porque, pues yo no tengo mamá, entonces como que yo leía cosas y decía, me hubiera encantado vivir esto con mi mamá, me hubiera encantado tener esta oportunidad. Y ahí fue como que nació un amor brutal por el guión, me encantó, me encantó.

Y yo le decía a Bonnie, es que te lo juro hasta lloré, pero yo no sabía si lloré porque soy cursi o, porque de verdad está tan lindo, tan emocional, tan simpático. Después ya se nos hizo hacerlo, se retrasó después, íbamos a empezar en una fecha, me acuerdo, después se retrasó. Y cuando empezamos fue increíble porque hubo una química maravillosa con Erika Buenfil que de verdad la sentía mi mamá.

Y fue muy muy divertido, como que fue una filmación que tuve, yo tuve muchos retos personales durante y sin embargo llegaba al rodaje y lo disfrutaba muchísimo porque eran unas risas, unas ocurrencias de Nicolás también, de Erika. Bonnie estaba súper emocionada porque su primer película, entonces como que había muchísimo corazón de parte de las cuatro. Teníamos un equipo maravilloso, el fotógrafo también era todo emocionado, como que había muy bonita energía.

Y bueno, es una película que filmarla, digo ya la van a ver, pero filmarla fue divertidísimo. Cada cosa que hacíamos nos moríamos de risa y te decían corte y no podíamos parar de reír porque es como una comedia muy liviana, muy linda

¿Cómo fue trabajar este proyecto siendo mamá ya de un bebé?

Pues la verdad es que cuando entraba yo al set era hija hija completamente, pero claro que te da, bueno ser mamá te cambia la vida, ser mamá yo creo que es el examen de graduación más grande para cualquier mujer, porque si eras niña te conviertes en mujer en el momento que tienes un bebé. Entonces me daba como esta sensación de decir qué padre que voy teniendo estas experiencias con Marcelo, que en ese momento solamente existía Marcelo y disfrutaba mucho y lo platicaba con Erika y también me platicaba de su hijo y era como yo he hecho esto con Marcelo, yo de grande haría esto, tú te permitirías tal y como que siempre fantaseamos y nosotras estaríamos abiertas a vivir las aventuras de nuestros personajes y curiosamente pues Erika y yo somos como muy abiertas a experimentar y a probar lo que la vida nos pone frente,

¿Quiénes son tus actrices o actores favoritos, a quienes admiras?

Pues mira, me encanta Marion Cotillard, me encanta Jennifer Lawrence, me encanta Natalie Portman, me encanta Meryl Streep, me encanta y bueno la verdad es que yo admiro a medio mundo, me encanta, veo a cualquier persona, yo soy de esas personas que se sienta a ver cualquier película y si me gusta la película siempre estoy fantaseando, me encantaría ser ella, me hubiera encantado ser esa persona, quiero, quiero y fantaseo con todo, me gusta mucho ver a otras mujeres también como interpretando cosas cuando realmente se meten, por eso yo creo que Marion Cotillard y Natalie Portman y así son para mí de las que más se meten.

¿Notaste alguna diferencia en el momento en el que te convertiste en mamá ya hacia lo profesional, hacia tu visión a la actuación?

100% porque antes de ser mamá siento que era una chavita queriéndome comer el mundo, que buscaba más la diversión, que le importaba el que dirán, que estaba como más como perdida en el espacio disfrutando, pero era como más como de aquí para allá, cuando nació Marcelo me centré porque me di cuenta que yo tenía que tener claros mis objetivos, que yo tenía que tener mucha fortaleza en la mujer que yo soy y no estarme permitiendo escuchar lo que otras personas opinaban opinaban de mí, que yo tenía que tener claridad, mucha más paciencia, temple, porque al final del día ya tenía yo una personita que iba a ver hacia arriba y decir pues quiero seguir su camino o no, o estoy aprendiendo de ella o no, entonces pues me centré mucho como mujer, me dio muchísima fuerza también, o sea yo también creo que creo que mi primer personaje post Marcelo fue las hijas de la luna y la reina soy yo, y yo veía como yo entendí que para ser mejor actriz pues tienes que ir teniendo vivencias, no es algo con lo que naces y ya hay gente que obviamente si tiene ese don y siempre no, pero con los años uno se va haciendo mejor porque gracias a nuestras vivencias y estos recorridos emocionales es que les podemos prestar más cosas a los personajes, y bueno un parto, una maternidad como mamá soltera, un miedo de cómo le voy a hacer con este bebé y tal, pues te hace un bagaje que después terminas utilizando también para tus personajes.

Eres mamá, eres esposa, eres actriz, eso es lo que nosotros conocemos, pero ¿cómo le haces para conectar contigo misma ya como mujer?

Hice una cosa que fue maravillosa, que fue cerrar mi Instagram, como que ya nada, yo en esta adicción ya sabes de estar scrolleando tuk tuk tuk y cuando dije no más, no más, no más porque quiero estar más para mis hijos, quiero estar para mi trabajo, me di cuenta que me sobraba muchísimo tiempo de solamente estar, de pronto poder salir de verdad, salirme con una tacita de té a mi jardín a contemplar y contemplar es algo que como que yo había olvidado que es, de pronto también la ciudad de México es una ciudad donde todo pasa muy rápido y hay muchas cosas y entonces hay mucho tiempo en el tráfico y hay mucho pasando y de pronto me viene un país donde no existe el tráfico entonces hay más tiempo y donde aparte el sol se va a las 10 de la noche, o sea mis 10 de la noche parecen las 3 de la tarde de México entonces mi día es eterno, me he dado como esos tiempos de conectar conmigo, aprender francés, pues también como ponerme a leer y hay como que cuando realmente te evocas algo lo encuentras y si como dices me he dado mucho tiempo para mí misma, también me he dado mi espacio, estoy haciendo yoga, ya después me pasará como a Erika en la película, pero ahorita estoy en mi etapa 10.

¿Cómo ha sido todo este proceso de adaptación y en otro país?

Creo que yo nací para los cambios y siempre lo había pensado ¿no? Como que me adapto muy rápido a todo y soy muy desprendida muy muy muy desprendida de todo Entonces pero ahora este cambio a España fue como decir órale si soy porque al final del día no solamente me cambié de país me cambió mi vida ¿no? Llegué casi casi a París entonces llegué a tener una familia más grande llegué a un vecindario nuevo llegué a tener amigas nuevas llegué a ver cómo se filma acá que es distinto ¿sabes? Llegué a todo nuevo y me encanta creo que siento que llevo años acá digo en ese momento llevo tan poquito tiempo como un año yo siento que llevo más como que me he podido acoplar muy bien me ha tratado muy bien este país que te digo que menos de un año ya dos proyectos importantes estoy muy contenta de ver a mis hijos bueno ahora a Marcelo que puede caminar al colegio y que no tengo esta preocupación de le va a pasar algo ¿sabes? que sé que hay muchísimo civismo acá entonces ni siquiera que un coche vaya rápido ¿no? todo el mundo no pasa de 20 entonces como que como que siento que estoy viviendo como este cuentito de hadas muy bonito y me ha sido muy fácil muy fácil acoplarme más bien los retos como como que los que he tenido son estos de tener que trabajar con Milo y las Islas Canarias yo sola lejos de Marcelo y de Mati ¿no? por tanto tiempo pero pues ya pasó y lo superamos y lo logramos y no sé la verdad que ha sido maravilloso y yo sí le digo a todo el mundo que todas las personas que tengan este gusanito de querer cambiar cualquier cosa que lo hagan ¿no? que se atrevan ¿no? que el miedo está para superarse o sea yo creo que para eso existe el miedo para decir lo tengo que vencer y este cambio de país no sé ha sido maravilloso para nosotros.