Revelan que Paola Espinosa fue obligada a mantener romance con Rommel Pacheco

Paola Espinosa fue obligada a sostener una relación sentimental con su compañero Rommel Pacheco, para evitar que el deportista padeciera de depresión y bajara su rendimiento deportivo.

Así lo dio a conocer Iván García, la actual pareja de la exclavadista, quien como parte del podcast La Capitana, conducido por Sandra de la Vega, donde compartió sus experiencias como deportista de alto rendimiento y ganador de medallas en competencias olímpicas, además de revelar algunos secretos de su vida personal al lado de Espinosa.

Iván dijo durante la charla, “a Paola, su exentrenadora la obligaba a estar en una relación con un mismo compañero de equipo para que no se deprimiera y tuviera que estar entrenando”.

Bajo este contexto, Iván comentó que su situación sentimental con Paola Espinosa fue complicada por muchos enojos, debido a que la forzaban a mantener un vínculo afectivo con su compañero de equipo en ese entonces, lo cual incluso afectaba la preparación competitiva de Paola.

“Pasamos un momento complicado en nuestra relación, hubo muchos enojos porque yo en Guadalajara y ella en México y yo le preguntaba '¿Cómo te fue?’, no, no entrené hoy, llegué a la alberca y me agarró la entrenadora con el otro involucrado y todo el día obligando a que regresara con esa persona. No me dejaron entrenar. Entonces, fueron muchas cosas que al final, cuando se acabaron los Juegos Olímpicos, que vi que mi mujer ya no corriera el riesgo de que la corriera de ese equipo, la agarré y le di un beso y le dije ‘ya, vente conmigo”, expresó Iván.

Rommel Pacheco actualmente es el presidente de la CONADE, y está casado con Lylo Fa, exparticipante de Masterchef México.