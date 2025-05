EXCLUSIVA Mauricio Ochmann protagoniza la nueva portada de CARAS junto a sus hijas Lorenza y Kailani

FOTOS ALEX SALINAS

Disfrutamos muchísimo hacer estas fotos en el Hotel DownTown de Grupo Habita, en pleno corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, a donde el actor Mauricio Ochmann llegó manejando su propia camioneta después de recoger a sus hijas.

Todo fluyó muy bien, pero la plática fue aún mejor, así que, tras la última toma, nos sentamos a conversar. Mauricio no dudó ni un segundo cuando le preguntamos sobre qué significa ser padre, así que, con ojos llorosos y con una voz entrecortada, nos compartió: “Es mi rol más importante en la vida. Para mí la paternidad siempre fue un sueño y, por mi propia historia, el ser padre me ha rescatado de mí mismo”.

Mauricio Ochmann es papá de dos hijas: Lorenza, de 20 años, y Kailani, de 7. Dos etapas completamente distintas que, como él dice, han sido dos oportunidades únicas para crecer, sanar y amar incondicionalmente. “Con Lorenza me tocó ser un papá mucho más joven, la tuve a los 26 años y habían muchas cosas que todavía no aprendía y no maduraba de la vida. Ha sido mi gran maestra en esa etapa”.

Mau no tiene problema en contarnos que decidió hacer muchos cambios en su vida para ser un mejor ejemplo y un mejor papá. “A los 26 todavía estaba en la fiesta, era un adolescente tardío, y Lorenza vino a darle cuerpo a mi vida para tomar decisiones de cambios. Ella me fue ayudando a reencontrarme y hacer las paces con mi propia niñez”.

A través de terapia y autoconocimiento, el actor comenzó a sanar heridas que venían desde su infancia. Cuando le preguntamos cómo fue la experiencia con su segunda hija, con Kailani, con una gran sonrisa nos contó: “Kai vino a mi vida en un momento en el que ya me agarró más maduro, más papá, más consciente, mucho más trabajado en muchas áreas. He podido ser un padre más de tiempo completo”.

Y aunque admite que su carrera lo llevaba de país en país, hoy puede disfrutar de una paternidad más presente. “Y es muy curioso, pero el estar disfrutando la paternidad de dos etapas distintas es increíble”, agrega el galán de la pantalla.

A pesar de la diferencia de edad entre sus hijas, se siente afortunado de ver la relación que han construido. “Amo ver lo bien que se llevan, en cómo se acompañan. Lorenza le entra a ser la hermana mayor, y Kai se divierte muchísimo con ella. Y yo a veces salgo de la ecuación para dejarlas convivir, porque en la vida uno nunca sabe, y quiero que tengan ese lazo bien conectado entre ellas”.

Sobre su relación con cada una, nos cuenta: “Lorenza es muy madura, de mucha apertura. Me he puesto en un lugar para que ella me pueda tener la confianza absoluta de contarme lo que quiera y yo de respetar lo que no quiera”.

Con Kailani nos platica cómo es una relación diferente, “Kai es más un torbellino (risas). Es más como de mucho juego, de mucho más ser niños. Es de estar con ella todo el tiempo, y jugar. Disfruto mucho cada momento”. ¿Y qué juegan?, le preguntamos. “De todo. Nos encanta buscar pistas y al final encontrar el tesoro. Pintamos, es muy artística, le gusta mucho la música y bailar. Hacemos todo tipo de manualidades y también nos vamos al parque”.

Mauricio Ochmann nos habla de su adopción

La historia de Mauricio es muy especial, marcada por su adopción. Le preguntamos sobre qué ha significado para él encontrar su lugar en el mundo a través de su propia familia.

“Mis hijas para mí son ese tesoro que mi alma y mi interior estaban buscando y necesitaban. Más que las respuestas de dónde vengo, quiénes son mis papás, ese sentido de pertenencia me lo dan mis hijas y me lo dan a diario. Son mi vida”.

Mau nos comparte una historia y momento muy íntimo: “Como a los 17 años dije: ‘Voy a buscar a mis papás biológicos’, pero llegó un momento en donde no pude encontrar nada, no había información, y fue ahí donde decidí aceptarlo que me tocó vivir. Mi mamá me tuvo a los 15 años, estaba superchiquita y siempre estaré agradecido de que optó por darme la vida”. Sobre qué le diría al Mauricio de niño que un día tuvo que crecer muy rápido. “Le diría: ‘Todo se encuentra bien, vives en amor’, ¿Ves cómo todo está bien? Sí existe el amor, y encontraste a tu familia’”.

También hablamos de las figuras paternas. De las suyas. Nos habló de una muy importante. “Mi primer papá adoptivo, Memo, que en paz descanse, murió en el 2020. Cuando me reencontré con él fue una relación de amistad porque tenía un corazón enorme. Lo que rescato mucho de él es el amor que siempre me tuvo, la honestidad y la apertura”.

Aunque admite que en su entorno familiar no siempre tuvo referentes claros de paternidad, ha tenido que encontrarse y encontrar ese significado para sí mismo, y eso lo pudimos observar en sus hermosas hijas, con quienes también pudimos platicar.

Mauricio Ochmann en su mejor faceta: ser papá; y la relación con las madres de sus hijas

Mauricio ve la paternidad como un proceso constante: “Es libertad, es amor y es contención conmigo mismo y con ellas. Y una vez que eres papá, nunca dejas de serlo”. Sobre el trabajo en equipo con las mamás de cada una, lo tiene clarísimo. “Me siento muy afortunado y agradecido. Hemos podido lograr una comunicación, una confianza, una cordialidad, un respeto y un parenting bastante similar. A veces me sorprende que la gente se sorprenda de cómo nos llevamos. Para mí lo raro es que no te lleves bien. Son tus hijos, es lo más importante”.

Además nos cuenta sobre su ‘secreto’ para tener un equilibrio entre su vida profesional y la paternidad. “Siempre estoy con agenda en mano. Tengo un gran equipo que me respeta al 100 y sabe que mi prioridad son mis hijas. Cuando llega un proyecto y hay ciertas fechas importantes, primero es el cumpleaños y el evento en la escuela; mi equipo lo entiende y me apoya”.

Lorenza, la hija mayor de Mauricio habla con CARAS

Lorenza estudia arquitectura. Se encuentra guiada por una sensibilidad artística y emocional que corre por sus venas. “Decidí estudiar esa carrera porque me encantan las sensaciones que te pueden provocar un espacio”, nos platica.

Su vida es sencilla y parece disfrutarlo mucho. “Voy a la universidad, hago ejercicio, realizo mi tarea, hablo con mi familia y me duermo”. Dice que lo que más le gusta hacer en sus tardes es bailar, pero si hay algo que realmente la llena es pasar tiempo con sus seres queridos. “Me encanta ir a comer, a caminar, o tener un día de paseo con mi papá”.

Le preguntamos cómo es la relación con él y en seguida responde: “Es superatento y sensible. Si tengo algún problema, le tengo toda la confianza para hablar con él y que me pueda contestar de corazón y dar los mejores consejos”.

Las actividades con su papá suelen incluir también a su hermana Kai. “Nos encanta ir por helados y bailar los tres en la casa, la salsa nos prende (risas)”.

El mayor consejo que le ha dado su papá es: “Nunca olvidar que tienes que ser tú, no dejar que otra gente cambie quién eres”.

Sobre el lado divertido de tener a Mauricio como padre, confiesa que los momentos más top son los episodios de ataque de risa incontrolable de su papá. “Son muy contagiosos”. Y cuando piensa en una canción que le recuerda a él, empieza a cantar “Te mando flores”, del cantante colombiano Fonseca. “Me la dedicó de chiquita”, dice Lorenza.

Las palabras de Kailani a CARAS

Nos habló con esa ternura única de los niños. Cuando le preguntamos qué es lo que más le gusta hacer, su respuesta fue rápida: “Ver la tele”, nos comparte con voz tímida la más pequeña de esta familia, cuya caricatura favorita es Buba, y su juego, Mario Kart.

Lo que más disfruta, eso sí, es dormir abrazada de su papá. “Lo primero que hago es abrazarlo”, dice con una sonrisa más que sincera.

Kai, aunque disfruta mucho de volar en avión, sí ama viajar. “Me gusta más ir en coche y mi lugar favorito del mundo es México”. Al hablar de su papá, nos cuenta cuál es su apodo:“Me dice Baby”. Y cuando le preguntamos qué superpoder le gustaría tener, nos cuenta que volar.