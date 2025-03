Christian Nodal rompe el silencio sobre los comentarios negativos de su matrimonio con Ángela Aguilar

Christian Nodal dijo que a pesar de los comentarios negativos que ha recibido por su matrimonio con Ángela Aguilar, él duerme con la conciencia tranquila.

En entrevista con la periodista Danielle Dithurbide, el intérprete de “Botella tras Botella”, habló sobre cómo enfrenta el hate masivo en sus redes sociales, ya que desde que comenzó su relación con la hija de Pepe Aguilar ha estado en el ojo del huracán.

Previo al concierto que realizará en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, el cantante dijo que en la actualidad, la libertad de expresión es distorsionada, refiriéndose a las críticas de los usuarios.

“Creo que de eso van todas las redes sociales actualmente, creo que la libertad de expresión se confunde con otras cosas”, precisó.

En este sentido, confirmó que a pesar de los comentarios que recibe él y su esposa, se encuentra en un momento feliz de su vida disfrutando de su romance. “Al final del día lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la conciencia tranquila”.

El joven cantante de 26 años mencionó que para él es más importante el amor que tiene de su familia. “Trato de amar a toda la gente que me rodea y me aman muy bonito también, creo que mientras mi núcleo este sólido, no importa qué pase detrás de las capas, de lo que la gente se puede imaginar”.