Belinda habla de Cazzu, pero no es la primera vez: ¿qué había dicho antes de la otra ex de Christian Nodal?

El pasado 19 de marzo, Cazzu lanzó su nuevo tema ‘Con Otra’, canción al ritmo de cumbia que en redes sociales aseguran, es una indirecta para Ángela Aguilar. La cantante argentina ha recibido muchísimo apoyo con su estreno, incluyendo a Belinda, quien le dejó varios mensajes.

“Increíbleeeeeee la jefaaaaa temazoooooo!!! 🙌🙌”, escribió ‘Beli’ en una publicación de la ‘Nena Trampa’ donde muestra un fragmento de su nuevo videoclip. Además, la también actriz le dejó un segundo comentario a Cazzu con varios emojis de corazón rojo.

En YouTube la ojiverde también le dejó un mensaje en su videoclip: “Temazoooooooooo 🔥🔥🔥".

Estas respuestas y muestras de apoyo por parte de Belinda hacia Cazzu han causado furor entre sus seguidores, destacando que no hay competencias ni conflictos entre ellas. Sin embargo, esta no es la primera vez que las artistas se demuestran su mutua admiración.

Belinda apoya a Cazzu Instagram @cazzu

El día que Cazzu dijo ser fan de Belinda

Belinda y Christian Nodal comenzaron su relación a mediados de 2020, pero su compromiso terminó en febrero de 2022 en medio de mucha polémica. En mayo de ese mismo año, el sonorense y Cazzu fueron vistos juntos y en abril de 2023 la argentina confirmó su embarazo en un concierto.

Por ello, los usuarios en redes sociales comenzaron a hacer comparaciones entre ambas artistas, creando una falsa rivalidad, sin embargo, de manera muy madura, ellas le hicieron frente a los comentarios maliciosos demostrando que solo hay admiración y respeto.

El primer intercambio destacado ocurrió en marzo de 2023, cuando Cazzu, en una entrevista con el programa ‘Siéntese Quien Pueda’, habló sobre Belinda, y expresó su admiración por la carrera de la cantante y actriz, diciendo: “Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho grande que la mía”.

También confesó que creció escuchando la música de Belinda y que la respetaba profundamente, desmintiendo cualquier idea de enemistad. “Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia”, agregó, refiriéndose a las especulaciones de los medios.

“La gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto”, añadió.

Belinda responde a las declaraciones de Cazzu

Días después, el 28 de marzo, Belinda respondió a estos halagos durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La intérprete de ‘Luz sin Gravedad’ no dudó en mostrar que ella también es una gran fan del trabajo de la argentina.

“Cazzu me encanta, es una súper artista, la admiro mucho y me encanta su trabajo, está hermosa”. Con estas palabras, ‘Beli’ puso fin a los rumores de rencor, dejando claro que no había tensiones entre ellas, a pesar del pasado que compartía con Christian Nodal.

Poco después, en abril de 2023, cuando la ex pareja anunció que esperaban a su primera hija, Inti, Belinda fue cuestionada nuevamente. En una entrevista con ‘De Primera Mano’, la cantante optó por mantenerse al margen de manera amable: “Un bebé es una gran bendición. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo”.