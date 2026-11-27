Meghan Markle compartió un vistazo de su celebración de Thanksgiving, una fecha especialmente significativa este año, pues marca su primer Día de Acción de Gracias en Reino Unido desde que se mudó con el príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet.

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram de su marca de estilo de vida, As Ever, la duquesa de Sussex mostró algunos detalles de la preparación de la mesa y el ambiente que eligió para la ocasión.

La publicación llegó el jueves 26 de noviembre, fecha en la que se celebra Thanksgiving en Estados Unidos.

Meghan Markle muestra los detalles de su mesa de Thanksgiving

En el video, Meghan aparece con un vestido blanco de manga abullonada y cintura definida, mientras prepara la mesa para la celebración.

Meghan optó por un look monocromático claro para la ocasión. Instagram @asever

La duquesa encendió una vela de su marca As Ever y colocó pequeños detalles en cada puesto. Después, sirvió copas de champaña y compartió una risa con alguien que se encontraba fuera de cámara.

La escena estuvo acompañada por un mensaje de gratitud, en el que hizo referencia a las personas que se reúnen alrededor de su mesa.

Meghan preparó una mesa elegante y en tonos cálidos. Instagram @asever

“Hay tanto por lo que estar agradecida, comenzando por las personas alrededor de nuestra mesa”, escribió, además de agradecer a quienes incorporaron productos de As Ever a sus celebraciones.

El primer Thanksgiving de los Sussex en Reino Unido desde 2018

La celebración tiene un significado especial para la familia. Meghan y Harry se mudaron de California a Reino Unido en agosto de 2026, junto con sus hijos, después de vivir varios años en Montecito.

Este Thanksgiving es el primero que pasan en territorio británico desde 2018 y también el primero allí para Archie y Lilibet.

De acuerdo con algunos medios, la pareja celebró la fecha en Reino Unido junto a amigos. La ocasión coincide con una nueva etapa para la familia, que ha retomado una vida más cercana al entorno británico del príncipe Harry.

Meghan Markle y su forma de recibir a sus invitados

La duquesa ha compartido en distintas ocasiones su interés por la gastronomía y el arte de recibir en casa. En entrevistas previas, explicó que su experiencia trabajando en restaurantes influyó en su manera de organizar celebraciones.

Para Meghan, anticiparse a las necesidades de los invitados y preparar algunos detalles con tiempo permite disfrutar más de la reunión.

En sus recomendaciones para Thanksgiving, ha sugerido encender velas en las áreas de convivencia, preparar con anticipación verduras y hierbas, y crear un ambiente acogedor sin que la anfitriona tenga que pasar toda la celebración en la cocina.

Una nueva etapa familiar lejos de California

La mudanza de los Sussex a Reino Unido ha sido uno de los cambios más comentados de su vida reciente. El príncipe Harry ha explicado que la posibilidad de que sus hijos estudien en una escuela británica y de estar más cerca de familiares y amigos tuvo un papel importante en la decisión.

Thanksgiving, una celebración profundamente vinculada a las tradiciones estadounidenses de Meghan, se convierte así en una oportunidad para mantener sus costumbres familiares en un nuevo país.

Aunque el video no revela a todos los asistentes ni muestra el desarrollo completo de la cena, sí ofrece una imagen de cómo la duquesa quiso compartir parte de la celebración con sus seguidores: una mesa preparada con cuidado, detalles de su marca y un mensaje centrado en la gratitud.

