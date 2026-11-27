Viajar a otro continente es una de las experiencias más emocionantes, pero el cambio de horario puede convertirse en un desafío para el cuerpo. Después de cruzar varios husos horarios, es posible sentir cansancio durante el día, dificultad para dormir por la noche, falta de concentración o alteraciones en el apetito.

Este fenómeno se conoce como jet lag y ocurre cuando el reloj biológico permanece sincronizado con el horario del lugar de origen, mientras el entorno ya funciona con una hora diferente.

Aunque no existe una fórmula que lo elimine de inmediato, la cronobiología —la disciplina que estudia los ritmos biológicos— ofrece herramientas para facilitar la adaptación y reducir sus efectos.

¿Por qué aparece el jet lag?

Nuestro organismo tiene un reloj interno que regula el ciclo de sueño y vigilia, la temperatura corporal, la liberación de hormonas y otros procesos. Este sistema, conocido como ritmo circadiano, se sincroniza principalmente mediante la luz y la oscuridad.

Cuando viajamos rápidamente a través de varios husos horarios, el reloj interno no se ajusta al mismo ritmo que la hora local. Por eso, aunque el reloj marque la mañana en el destino, el cuerpo puede seguir interpretando que es de madrugada.

La adaptación suele ser más lenta cuando se viaja hacia el este, porque implica adelantar el reloj biológico. En cambio, los viajes hacia el oeste suelen ser más fáciles de ajustar, ya que requieren retrasarlo.

Cómo prepararte antes de viajar para reducir el jet lag

Si tienes algunos días antes de tu vuelo, puedes comenzar a preparar tu organismo.

Ajusta poco a poco tus horarios de sueño

Durante los dos o tres días previos al viaje, intenta acercar gradualmente tu hora de dormir y despertar al horario del destino.

Si viajas hacia el este, puedes adelantar tu rutina; si vas hacia el oeste, retrasarla ligeramente. No es necesario hacer cambios extremos ni sacrificar horas de descanso.

Organiza tus comidas según el destino

Los horarios de alimentación también funcionan como señales para los relojes biológicos de distintos órganos. Si es posible, comienza a acercar tus comidas a los horarios que tendrás en el lugar al que viajarás.

La idea no es saltarte alimentos ni comer de manera restrictiva, sino ayudar al organismo a reconocer progresivamente el nuevo ritmo.

La luz: tu mejor aliada contra el jet lag

La exposición a la luz natural es una de las estrategias más importantes para reajustar el reloj circadiano. Sin embargo, el momento en que recibes luz puede marcar la diferencia.

Si viajas hacia el este

En términos generales, los viajes hacia el este requieren adelantar el reloj interno. La luz matutina puede ayudar a facilitar ese ajuste, mientras que la exposición intensa a la luz por la noche puede dificultarlo.

Si viajas hacia el oeste

Cuando viajas hacia el oeste, el cuerpo necesita retrasar su ritmo. En muchos casos, la luz de la tarde o primeras horas de la noche puede ayudar a favorecer esa adaptación.

Importante: el horario ideal de exposición depende de cuántos husos horarios cruzaste y de la dirección del viaje. En trayectos muy largos, la luz de una hora determinada puede tener el efecto contrario al deseado. Por eso, si cruzas muchos husos horarios, conviene utilizar una guía personalizada de jet lag o consultar a un especialista en medicina del sueño.

Durante el vuelo, es importante que midas tu consumo de alcohol y tomes más agua. Pexels

Hidratación y descanso durante el vuelo

Aunque la deshidratación no es la causa del , puede empeorar la sensación de cansancio y malestar durante el viaje.

Para llegar en mejores condiciones:

- Bebe agua con regularidad antes y durante el vuelo.

- Evita el consumo excesivo de alcohol, que puede fragmentar el sueño.

- Modera la cafeína, especialmente si se acerca la hora de dormir en tu destino.

- Intenta dormir durante el vuelo si coincide con la noche del lugar al que viajas.

- Levántate y camina por la cabina cuando sea seguro hacerlo.

No necesitas beber cantidades exageradas de agua: lo importante es mantener una hidratación habitual y evitar llegar con sed intensa.

Al llegar: adapta tu rutina a la hora local

Una vez en el destino, intenta comenzar a vivir según el horario local. Si llegas por la mañana, busca exposición a la luz natural en el momento adecuado y evita dormir durante varias horas en plena tarde.

Si el cansancio es intenso, una siesta breve de aproximadamente 20 a 30 minutos puede ayudar a recuperar algo de energía sin interferir tanto con el sueño nocturno.

También procura:

- Comer a las horas habituales del destino.

- Mantenerte activa durante el día.

- Evitar acostarte demasiado temprano si todavía no es de noche.

- Reducir la luz intensa y las pantallas antes de dormir.

Aprovechar la luz de día es uno de tus mejores opciones para recuperte tras un vuelo largo. Getty Images

¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer el jet lag?

El tiempo de adaptación depende del número de husos horarios cruzados, la dirección del viaje, la edad, los hábitos de sueño y la sensibilidad individual.

Como orientación general, el cuerpo puede adaptarse aproximadamente a un huso horario por día cuando se viaja hacia el este, y algo más rápido cuando se viaja hacia el oeste. Sin embargo, no es una regla exacta para todas las personas.

La clave para recuperarte en el menor tiempo posible no está en forzar el cuerpo, sino en darle señales consistentes: luz en el momento adecuado, sueño suficiente, comidas regulares y actividad durante el día.

Con una estrategia bien planeada, puedes reducir el impacto del jet lag y disfrutar mucho más de los primeros días de tu viaje.