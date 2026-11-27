“Que superé lo que me dolía”. Con estas palabras, Cazzu introduce una de las reflexiones más personales de Por este amor, su nueva canción, en la que aborda ese momento en el que una mujer comienza a reconocerse nuevamente después de haber atravesado una decepción sentimental.

A más de dos años de su separación de Christian Nodal, la cantante argentina presenta una composición que invita a reflexionar sobre el amor propio, las despedidas y lo difícil que puede resultar dejar atrás una historia que marcó nuestra vida.

El sencillo, estrenado este 26 de noviembre como parte de Latinaje Deluxe, llega justo cuando Julieta Emilia Cazzuchelli se prepara para despedirse de uno de los capítulos más importantes de su trayectoria musical.

¿De qué trata Por este amor, la nueva canción de Cazzu?

Volver a mirarse al espejo y reconocerse. Recuperar la seguridad, disfrutar de la independencia y reencontrarse con aquella versión de una misma que parecía haberse perdido durante una relación.

Así comienza la historia que Cazzu construye en Por este amor, una composición en la que la protagonista celebra la posibilidad de comenzar de nuevo después de un periodo de sufrimiento.

Sin embargo, la narrativa adquiere un giro inesperado cuando un encuentro con alguien de su pasado amenaza con desestabilizar esa seguridad que tanto trabajo le había costado recuperar.

La canción aborda una de las contradicciones más humanas del desamor: podemos creer que hemos cerrado un capítulo de nuestra vida y, aun así, descubrir que algunos sentimientos permanecen.

¿Cuál es el significado de Por este amor, la nueva canción de Cazzu?

A diferencia de una canción que celebra abiertamente el final de una relación, Por este amor encuentra su fuerza en reconocer que superar una ruptura no siempre es un proceso lineal.

Cazzu retrata a una mujer que recupera el control sobre su vida, que vuelve a salir, a disfrutar de su libertad y a sentirse cómoda consigo misma, pero que también debe enfrentarse a su propia vulnerabilidad.

Esa dualidad enriquece la interpretación de la canción. La independencia emocional no implica necesariamente dejar de sentir, sino aprender a reconocer nuestras emociones sin perder nuestra identidad.

Desde esta perspectiva, el lanzamiento se convierte en una reflexión sobre el proceso de reconstrucción personal que puede acompañar al final de una historia de amor.

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¿La nueva canción de Cazzu está dedicada a Christian Nodal?

Desde que Cazzu y Christian Nodal anunciaron su separación en mayo de 2024, las composiciones de la argentina han despertado numerosas interpretaciones relacionadas con su historia sentimental.

Canciones como La cueva y Con otra generaron conversaciones entre sus seguidores acerca de las posibles referencias a sus experiencias personales.

Con Por este amor, las reflexiones sobre la recuperación emocional podrían volver a despertar esas interpretaciones.

Sin embargo, Cazzu no ha confirmado que su nueva canción esté dedicada al cantante mexicano, padre de su hija Inti.

Más allá de las posibles conexiones con su vida privada, el tema permite apreciar cómo la artista ha construido un lenguaje musical en el que la experiencia femenina, la independencia y la vulnerabilidad ocupan un lugar central.

Cazzu une el mariachi y el tango en su nueva canción

Para contar esta historia, Cazzu recurre a dos tradiciones musicales que han hecho del desamor una de sus grandes fuentes de inspiración: el mariachi mexicano y el tango argentino.

La intensidad interpretativa del primero y la melancolía del segundo acompañan las distintas emociones que atraviesa la protagonista.

En el videoclip, este diálogo musical también encuentra una expresión visual. Las escenas de mariachi a color contrastan con las secuencias de tango en blanco y negro, mientras que el vestuario y la estética cinematográfica refuerzan el dramatismo de la composición.

La elección de ambos géneros reafirma el interés de Cazzu por explorar sus raíces latinoamericanas y establecer una conexión artística entre México y Argentina.

Con Por este amor, Cazzu comienza a despedirse de Latinaje

El estreno forma parte de Latinaje Deluxe, la edición ampliada del álbum que la cantante presentó en 2025 y que marcó una transformación en su carrera.

Junto a Por este amor, la nueva edición incluye Te besé y una versión de Llámame cuando amanezca, con la que rinde homenaje al folclorista argentino Horacio Guarany.

Producido por Nicolás Cotton, el proyecto alcanza un total de 22 canciones y representa el cierre discográfico de una etapa en la que Cazzu amplió sus horizontes musicales.

La artista también anunció Adiós Latinaje, una gira de despedida que contempla 17 presentaciones entre Estados Unidos, México y Bolivia.

Con este último capítulo, Cazzu se dispone a cerrar una etapa profesional que le permitió explorar nuevas facetas de su identidad artística. Y aunque Por este amor no ofrece una respuesta definitiva sobre cómo superar una ruptura, sí plantea una reflexión especialmente valiosa: reencontrarse con una misma también significa aceptar que sanar lleva tiempo.