Cazzu revela que está de acuerdo en que su hija Inti conviva con Ángela Aguilar

Cazzu se encuentra en la Ciudad de México para promocionar su gira, que tendrá lugar en octubre de este año en tres ciudades del país. La cantante dijo que está feliz de encontrarse en México, “estoy muy feliz. No es la primera vez, siempre vengo y la gente me trata muy bien”.

La argentina fue cuestionada sobre si es verdad que no deja que su hija Inti conviva con Ángela Aguilar, la esposa de Christian Nodal, el papá de la pequeña.

Cazzu respondió, “no es cierto, en la vida de su papá (Nodal) y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso, esa es la vida de él y es su papá, tanto derecho tengo yo de acercar personas a su vida como él”.

“Yo pienso que es muy importante para mí sobre todo nosotros que estamos tan expuestos y nuestras vidas son tan conocidas por la gente, a pesar de que hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas y que no están pasando, más allá de los sentimientos y de las cosas que pueden estar mal o lo que sea, siento que para mí es importante que yo no le puedo negar su identidad a mi hija, digamos”, añadió.

Cazzu desmintió que ella y el intérprete de Adiós Amor, tengan problemas respecto a la custodia de la pequeña Inti.

Además, Cazzu admitió que es difícil tocar el tema de Ángela Aguilar, especialmente por todo el ruido mediático que se ha generado respecto a su matrimonio con Nodal.

“Sí, es muy difícil, porque también yo lo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella, no lo apoyo en absoluto, siento que uno puede cometer errores o tomar decisiones. Yo no puedo defenderla, porque en realidad no es mi posición tampoco, lo que sí me parece es que las cosas que a mí más me importan es que se cumplan los derechos de mi hija nadamás mis derechos, y que no se me nieguen mis derechos, ni se me dificulte mi vida, ni mi vida laboral y esas son cosas que son meramente de su papá y yo, y después todo lo demás no me importa”.