Así será la boda de Selena Gomez y Benny Blanco: íntima, elegante y con invitados famosos

Después de su compromiso en diciembre de 2024, Selena Gomez (32) y el productor musical Benny Blanco (37) han comenzado a preparar su gran día: una boda de dos días en Montecito, California, durante septiembre de 2025.

Las invitaciones estilo “Save the Date” ya fueron enviadas, y los invitados recibieron la recomendación de llevar equipaje de fin de semana, anticipando un evento prolongado y relajado.

La pareja quiere algo “chill pero increíble”, tal como lo describió Blanco en el podcast Therapuss, reflejando los valores de privacidad y autenticidad que ambos comparten.

Aunque se trata de una ceremonia íntima, el glamur no faltará. Entre los confirmados se encuentran:

Taylor Swift y su pareja, Travis Kelce. Así como compañeros de Selena en Only Murders in the Building: Steve Martin, Martin Short (quien dará un discurso), y posiblemente Meryl Streep.

También, figuras del mundo musical cercanas a Benny Blanco, como Ed Sheeran, invitado especial según él mismo confesó durante una prueba de polígrafo. Así como la madre de Selena, Mandy Teefey; su hermana Gracie y su íntima amiga Raquelle Stevens.

Gracias a Ed Sheeran sabemos que el chef kosher Jake Cohen fue solicitado para preparar challah, y que la pareja prescindirá del tradicional primer baile, optando en su lugar por un momento especial con el abuelo materno de Selena Gomez.