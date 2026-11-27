Desde que abrió sus puertas en 2006 —transformando un antiguo terreno industrial en un oasis abierto al cielo—, Antara se consolidó como mucho más que un destino comercial. A dos décadas de aquel inicio, este espacio en el corazón de Polanco reafirma su esencia como el punto de encuentro por excelencia donde conviven la moda, el diseño, la gastronomía y el entretenimiento.

Gastronomía, moda y un nuevo horizonte

Hoy, el complejo da un paso adelante tanto en espacio como en visión. A su reconocida oferta de boutiques locales e internacionales se suman nuevos jardines y conceptos culinarios pensados para disfrutar sin prisas. Ya sea para una comida entre amigos o una cena especial en familia, sus propuestas restauranteras ofrecen el escenario perfecto para conversar y consentir el paladar en un mismo lugar.

Además, su expansión arquitectónica trae consigo una nueva torre que no solo ampliará su vibrante comunidad corporativa, sino que también dará la bienvenida al hotel Rosewood Ciudad de México.

Arte y experiencias que inspiran

Más allá del shopping tradicional de fin de semana, la tendencia actual invita a buscar lugares que despierten emociones y permitan reconectar con uno mismo y con los seres queridos. En ese sentido, Arte Abierto Polanco, es un espacio de arte contemporáneo que se ha convertido en un pilar fundamental de la experiencia en Antara, acercando al público al arte contemporáneo a través de propuestas inmersivas que invitan a jugar y a mirar la ciudad desde otra perspectiva.

El elemento más visible de esta transformación es Mexico City Slides (2026), sus cuatro toboganes alcanzan alturas de entre 12 y 38 metros, con recorridos de entre 31 y 90 metros. De acuerdo con Arte Abierto, es la obra con toboganes de mayor escala que Carsten Höller ha realizado hasta ahora.