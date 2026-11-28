¿Dónde comer en Polanco? Depende de cómo quieras pasar la tarde. En Brassi, el plan puede empezar con unas tostaditas de atún y terminar en una larga sobremesa. En Entremar, vale la pena ir con alguien dispuesto a compartir un pescado entero. Y cuando cae la noche, la barra de Ticuchi ofrece otro motivo para quedarse en la colonia. Estas son cinco paradas para distintos planes en la Ciudad de México.

1. Brassi, el clásico de Polanquito para una sobremesa larga

Brassi lleva desde 2009 en la esquina de Virgilio 8. Para celebrar sus 17 años en 2026, este clásico de Polanquito incorporó a su carta nuevos platos en colaboración con el chef Fernando Martínez, entre ellos los taquitos de short rib, el pescado al carbón y la costilla de cerdo confitada.

5 lugares para comer y tomar algo en Polanco, de Brassi a Entremar Foto: taniafer.f

Nuestras entradas favoritas son las tostaditas de atún al ajonjolí y chipotle y los taquitos de short rib. De plato fuerte, la costilla de cerdo confitada es la cereza del pastel. La cocción lenta le da una textura tierna que hace que valga la pena guardar espacio para ella. De las mejores que puedes probar en la ciudad.

Ubicación: Virgilio 8, Polanco.

5 lugares para comer y tomar algo en Polanco, de Brassi a Entremar Foto: taniafer.f

2. Entremar, mariscos de temporada y pescado a la talla

En Entremar, la barra fría da para armar media comida entre tiraditos, aguachiles y tostadas. La tostada de atún combina chipotle, aguacate y puerro frito, que le da el toque crujiente. Para compartir, el pescado a la talla estilo Contramar llega con adobo rojo de un lado y perejil del otro. Las dos preparaciones en una misma pieza explican por qué es el plato insignia de la casa.

Ubicación: Hegel 307-B, Polanco.

5 lugares para comer y tomar algo en Polanco, de Brassi a Entremar Foto: entremarmx

3. Ticuchi, el bar de Enrique Olvera en Polanco

Ticuchi ocupa el espacio donde estuvo el primer Pujol, en la calle de Petrarca. Aquí, Enrique Olvera propone una noche de luz tenue, coctelería y destilados mexicanos. La selección de mezcales oaxaqueños es un buen punto de partida para explorar la barra.

Para acompañar la primera copa, busca el tamal de esquites o el taco de pulpo con hummus. Son dos opciones para pedir al centro y prolongar el plan más allá del primer trago.

Ubicación: Francisco Petrarca 254, Polanco.

5 lugares para comer y tomar algo en Polanco: Ticuchi, el bar de Enrique Olvera Foto: ticuchi.mx

4. Jardín Horacio, cocina internacional entre palmeras

En Avenida Horacio, este restaurante rodeado de vegetación se presta para una comida de día. Su cocina internacional tiene acentos mediterráneos, y la alcachofa con babaganush es el plato que destacamos. El sabor ahumado de la berenjena acompaña la delicadeza de la alcachofa y hace de esta entrada una buena opción para compartir. Si el plan es de fin de semana, el lugar también ofrece brunch los sábados y domingos.

Ubicación: Avenida Horacio 330, Polanco.

Lugares para comer y tomar algo en Polanco: Jardín Horacio Foto: jardin_horacio

5. Lampuga, sabores del Pacífico en Anatole France

Lampuga reúne pescados y mariscos con preparaciones de inspiración mediterránea. La carta permite empezar con ostiones de temporada o aguachile negro de callo y seguir con un arroz negro con calamares. Si es tu primera visita, el fideo seco Lampuga, que el propio menú identifica como un clásico de la casa, también merece un lugar en la mesa.

La terraza funciona para una comida que se alarga, y el restaurante también cuenta con un bar de vinilos para quienes quieren seguir la noche con un coctel.

Ubicación: Anatole France 78, Polanco.

Lugares para comer y tomar algo en Polanco: Lampuga Foto: @lampugamx

Polanco se disfruta a distintos ritmos. Hay terrazas para comer sin prisa, mesas donde el plan es pedir al centro y barras para encontrarse al final del día. Parte del gusto de volver a la colonia está en elegir un lugar según el antojo y descubrir, entre una comida y otra, esa mesa a la que siempre dan ganas de regresar.