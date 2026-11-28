En la habitación de un hospital militar, un prisionero espera el amanecer. Lo custodia un joven soldado al que apenas conoce y con quien, en cuestión de horas, termina hablando de Federico García Lorca y de los escritos que podrían perderse con la guerra. Así comienza La piedra oscura, la obra de Alberto Conejero que Jesús Zavala protagoniza y coproduce y que iniciará temporada el 4 de febrero de 2027 en La Teatrería, en la Ciudad de México.

¿De qué trata La piedra oscura?

La obra transcurre durante la Guerra Civil española, en un hospital militar cerca de Santander. Ahí coinciden Rafael Rodríguez Rapún, un prisionero republicano que espera su fusilamiento, y Sebastián, el joven soldado encargado de vigilarlo. A medida que se acerca el amanecer, Rafael le confía detalles de su relación con Lorca y le habla de los manuscritos del poeta. Lo que empieza como una guardia se convierte en una conversación sobre qué hacer con la memoria de alguien cuando ya no está para contar su propia historia.

Jesús Zavala lleva La piedra oscura a CDMX en febrero de 2027: ¿de qué trata la obra? EVELYN ZAVALA

Conejero parte de una figura real. Rafael Rodríguez Rapún fue secretario de La Barraca, la compañía teatral universitaria de Lorca, y estuvo ligado al poeta en los últimos años de su vida. A partir de ese vínculo, el dramaturgo imagina una conversación entre dos hombres situados en lados opuestos de la guerra.

¿A quién interpreta Jesús Zavala y quién más integra el elenco?

Jesús Zavala, conocido por Club de Cuervos, interpreta a Sebastián, el soldado que pasa la noche junto al prisionero. Jerry Velázquez alternará funciones y Sergio Velasco dará vida a Rafael Rodríguez Rapún. Zavala también participa como productor del montaje, dirigido por Sebastián Sánchez Amunátegui, quien firma la escenografía y la iluminación. La música original es de Tareke Ortiz, según el boletín de la producción.

Jesús Zavala lleva La piedra oscura a CDMX en febrero de 2027: ¿de qué trata la obra? @evelyn.zav

¿Qué relación tiene La piedra oscura con La bola negra?

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, tomaron el encuentro entre Rafael y Sebastián como punto de partida para una de las tres líneas temporales de La bola negra. El propio Alberto Conejero coescribió el guion con los directores. Mientras la película sigue a tres generaciones de hombres, la obra concentra su historia en una sola habitación y en las horas que Rafael y Sebastián tienen para escucharse.

Jesús Zavala lleva La piedra oscura a CDMX en febrero de 2027: ¿de qué trata la obra? EVELYN ZAVALA

¿Cuándo se estrena La piedra oscura con Jesús Zavala?

La piedra oscura se estrenará el 28 de enero de 2027 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Guadalajara. Una semana después, el 4 de febrero, la obra protagonizada y coproducida por Jesús Zavala iniciará temporada en La Teatrería, en la Ciudad de México. La producción dará a conocer los detalles de la venta de boletos más adelante.

Para quienes conocieron a Rafael y Sebastián en La bola negra, el montaje permite volver a la conversación que dio origen a esa parte de la película. En el teatro, la tensión está en algo tan concreto como lo que Rafael alcanza a contar antes del amanecer y lo que Sebastián decide hacer con lo que ha escuchado.