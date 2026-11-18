La Ciudad de México vive un momento particularmente interesante para los amantes del café. Más allá de encontrar un buen espresso o un latte perfectamente preparado, las cafeterías se han convertido en espacios donde convergen el diseño, la arquitectura, la gastronomía y nuevas formas de experimentar una de las bebidas más consumidas del mundo.

Para quienes saben distinguir un buen flat white, disfrutan descubrir nuevos métodos de extracción o simplemente buscan un espacio con personalidad, esta es una selección de seis propuestas de café en CDMX que vale la pena conocer en 2026.

La Cabra: la cafetería danesa que llegó a México

Av Sonora 149, Hipódromo, Cuauhtémoc.

La llegada de La Cabra a la Ciudad de México era una de las más esperadas por los verdaderos entusiastas del café de especialidad. Fundada en Dinamarca en 2011, la marca ha construido una identidad alrededor de la calidad del grano, los métodos de preparación y una estética minimalista. Con su apertura en México, amplía su presencia internacional a seis países.

Uno de los mayores atractivos de su nueva ubicación es un patio escondido que invita a disfrutar el café lejos del ritmo acelerado de la ciudad. Entre sus propuestas de repostería destaca la galleta coronita de cacao, acompañada de ganache elaborado con chocolate de metate de Oaxaca, una combinación que incorpora ingredientes mexicanos a la propuesta danesa.

Guía cafetera CDMX 2026: los mejores cafés para los verdaderos conocedores IG: @lacabracoffee

Cold Roast: el café colombiano que llega hasta tu casa

Envíos a toda la CDMX

No todas las grandes experiencias cafeteras requieren visitar un establecimiento. Cold Roast propone una manera distinta de disfrutar el café a través de bebidas de autor que pueden recibirse directamente en casa. La marca se especializa en cold brew, un método que consiste en extraer el café con agua fría durante un periodo prolongado. En su caso, utiliza granos de origen colombiano sometidos a 18 horas de extracción en frío.

Guía cafetera CDMX 2026: Cold Roast, el café colombiano que llega hasta tu casa IG: @coldroast.co

Su propuesta combina creatividad, diseño y atención al detalle mediante cinco recetas que exploran diferentes perfiles de sabor. Entre las más destacadas se encuentran Dirty Horchata, The Pure Black, para quienes prefieren apreciar el café sin añadidos; Vanilla Oat, que incorpora notas de vainilla y avena, y Caramel Roast, para quienes disfrutan los perfiles más dulces.

Con envíos a toda la Ciudad de México, Cold Roast es una alternativa para descubrir el café de especialidad sin salir de casa.

Forniture Music: café, vino y una atmósfera vintage

Zacatecas 17, Roma Norte, CDMX.

Forniture Music es una propuesta que combina café, gastronomía y vino en un espacio de inspiración vintage. Aquí, la experiencia va más allá de pedir una bebida. La música, el mobiliario y los detalles del interior crean una atmósfera que invita a quedarse, conversar y disfrutar sin prisas.

Su concepto resulta especialmente atractivo para quienes buscan cafeterías con identidad propia, donde el diseño no es simplemente decorativo, sino parte fundamental de la experiencia. Además del café, su oferta gastronómica y de vino permite extender la visita a diferentes momentos del día.

Guía cafetera CDMX 2026: Forniture Music IG: @furniture_music_cdmx

Nemorino: el café de estética balletcore y maximalismo cuidado

Córdoba 152, Roma Norte, CDMX.

Hay cafeterías que conquistan desde el primer vistazo y Nemorino es una de ellas. Este espacio parece una interpretación del café delicado, romántico y lleno de pequeños detalles que construyen una experiencia visual.

Desde la vajilla hasta los elementos decorativos, todo contribuye a una atmósfera que abraza el maximalismo sin perder armonía. Es precisamente esa atención a los objetos, las texturas y las formas lo que convierte al lugar en una experiencia más allá del café.

Guía cafetera CDMX 2026: Nemorino IG: @nemorino.mx

Café Margarita: una casona con historia literaria

Córdoba 87, Roma Norte, CDMX.

En una ciudad donde constantemente abren nuevos conceptos, hay espacios cuyo mayor atractivo está en las historias que resguardan. Café Margarita, ocupa una casona vinculada con Margarita Quijano, figura relacionada con la vida sentimental y literaria del poeta mexicano Ramón López Velarde.

Esta conexión convierte la visita en una oportunidad para acercarse a una parte de la memoria cultural de la Ciudad de México. Su arquitectura y el carácter histórico del inmueble aportan una atmósfera especial, ideal para quienes disfrutan descubrir lugares con identidad y pasado.

Guía cafetera CDMX 2026: Café Margarita, una casona con historia literaria IG: @casamargarita_mexico

Lolo: la miscelánea editorial donde también se toma buen café

Av. Parque España 17, Condesa, CDMX.

Frente al Parque España, en la Condesa, Lolo propone un concepto que va más allá de una cafetería tradicional. Definido como una miscelánea editorial, este espacio reúne revistas, libros y cómics en un ambiente que invita a explorar publicaciones, descubrir nuevos autores y disfrutar una taza de café con vista al parque.

Su propuesta combina el espíritu de una librería independiente con la experiencia de una cafetería contemporánea. Y para quienes realmente disfrutan el café, su flat white con leche de avena es un imperdible.

Guía cafetera CDMX 2026: Lolo, Miscelánea Editorial IG: @lolo_cdmx

La cultura del café en la Ciudad de México continúa evolucionando, y estas seis propuestas demuestran que una buena taza puede ser el inicio de una experiencia memorable. Entre granos de especialidad, espacios con historia, diseño y nuevas formas de preparación, cada concepto tiene una personalidad propia.