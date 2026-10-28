Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Timbiriche la serie: todo lo que han dicho los integrantes originales

Las polémicas en torno a la serie de Timbiriche continúan, y esto es lo que han dicho los integrantes originales sobre la producción de ViX.

Octubre 28, 2026 • 
Melisa Velázquez
Timbiriche la serie: todo lo que han dicho los integrantes originales

Timbiriche la serie: todo lo que han dicho los integrantes originales

Getty Images

La historia de uno de los grupos más emblemáticos del pop mexicano volvió a generar polémica con el estreno de Timbiriche, la serie de ficción de ViX que recrea los primeros años de la agrupación y algunos de los episodios que marcaron a sus integrantes.

Sin embargo, lejos de celebrar este regreso a la nostalgia, varios de los artistas que formaron parte de la banda dejaron clara su inconformidad por la manera en que se construyó el proyecto.

¿Qué dijeron los integrantes originales de Timbiriche la serie?

Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra se pronunciaron en conjunto para aclarar que no participaron en la producción, no fueron consultados sobre las historias que aparecen en pantalla y tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros. Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, dice el comunicado difundido por los integrantes originales de Timbiriche.

Por otra parte, Luis de Llano también fijó su postura mediante un comunicado legal en el que expresó su rechazo al uso de su nombre e imagen con fines comerciales y anunció acciones para deslindarse.

Te podría interesar: Osvaldo Benavides defiende la serie de Timbiriche y explica por qué era necesario contar su historia

Timbiriche

Televisa. Las Estrellas

¿Por qué los integrantes originales no hablarán sobre Timbiriche la serie?

Durante una conversación con el periódico El Norte de Monterrey, Benny Ibarra explicó que los integrantes de Timbiriche acordaron hablar de la serie únicamente en conjunto, por lo que evitó dar declaraciones individuales o revelar si ya había visto el primer capítulo.

Todo lo que sea de comentarios alrededor de la serie de Timbiriche, nosotros hicimos un pacto de hacerlo en conjunto, entonces, si yo te comento mis sentimientos acerca de la serie, estaría rompiendo el pacto que hice con mis compañeros de Timbiriche”, declaró.

El cantante y compositor también agregó: “Cualquier comunicación referente a eso va a ser siempre en conjunto, y, por respeto a la voluntad de la banda, esa es mi resolución también”, recalcó.

Timbiriche - Press Conference¿Dónde están hoy los integrantes originales de Timbiriche? Así cambiaron sus vidas después del éxito

¿Dónde están hoy los integrantes originales de Timbiriche? Así cambiaron sus vidas después del éxito

Victor Chavez/WireImage

Thalía podría tomar acciones legales

Thalía podría tomar acciones legales contra la serie de Timbiriche luego de que su hermana, Laura Zapata, le pidiera defender la imagen de su madre, Yolanda Miranda, por la manera en que presuntamente es retratada en la producción de ViX.

Y aunque Zapata aclaró que no ha visto los episodios, considera que su hermana debería valorar acudir a los tribunales.

Fíjate que no la he visto, la voy a ver, pero yo creo que se están metiendo en camisa de once varas. Mi mamá siempre estaba ahí con mi hermana, cuidándola para que no le pasara lo que le pasó a otras chicas”, declaró.

Sobre la relación de Thalía con su madre, la actriz declaró: “Mi mamá no la soltaba, pero bueno, pues a ver qué dice Thalía. Me imagino que ella tendrá que resolver, que ella tendrá que responder y que ella tendrá que dar la cara y decir si sí, si no”, expresó.

Thalía podría tomar acciones legales contra la serie Timbiriche

Thalía podría tomar acciones legales contra la serie Timbiriche

Christopher Polk/Billboard via Getty Images

¿Qué permisos se necesitan para usar la imagen de un artista?

En México, utilizar la imagen de un artista requiere, por regla general, su consentimiento expreso cuando se trata de una explotación comercial, aunque los permisos necesarios dependen del uso que se pretenda dar a su imagen, voz, nombre o historia personal.

En México, depende de cómo se utilicen su imagen, nombre, voz y datos biográficos, así como de si se trata de una recreación ficticia, una obra informativa o una explotación comercial.

El artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor contempla excepciones al consentimiento para determinados usos informativos o periodísticos y para casos específicos de parodia, sátira o imitación creativa.

Por eso, el hecho de que los integrantes originales aseguren que no participaron en la producción no demuestra, por sí solo, que la serie haya cometido una infracción.

Sigue leyendo...
mario vargas llosa patricia llosa
Personalidades
¿Qué hacía Mario Vargas Llosa con su ex esposa después de la ruptura con Isabel Preysler?
Febrero 01, 2023
 · 
Regina Barberena
Tania Ruiz revela por qué terminó su relación con Enrique Peña Nieto
Personalidades
Tania Ruiz revela por qué terminó su relación con Enrique Peña Nieto
Enero 31, 2023
 · 
Diana Laura Sánchez

Timbiriche
Melisa Velázquez
Relacionadas
Kim Kardashian en México: todo lo que se vivió en su evento junto al elenco de Todo Vale
Entretenimiento
Kim Kardashian en México 2026: todo lo que se vivió en su evento junto al elenco de Todo Vale
Octubre 28, 2026
 · 
Tania Franco
La hija mayor de Pablo Lyle celebra sus dulces 16
Entretenimiento
La hija mayor de Pablo Lyle celebra sus dulces 16
Octubre 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Coming Up Roses de Harry Styles: significado, mensajes ocultos y más
Entretenimiento
Coming Up Roses de Harry Styles: significado, mensajes ocultos y las teorías detrás de su nuevo video
Octubre 27, 2026
 · 
Tania Franco
Paola Rojas
Entretenimiento
Paola Rojas comparte el reto familiar de ver a su hijo Paulo vivir en el extranjero
Octubre 27, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo adoptan a Kobe: la historia de su nuevo perro
Entretenimiento
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo adoptan a Kobe: la historia de su nuevo perro
Después de más de tres años de haber perdido a su querida Fiona, la pareja decidió adoptar a un perro de cuatro años y compartió los detalles de su llegada a casa.
Octubre 25, 2026
 · 
Tania Franco
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta reacciona al nuevo romance de Erik Rubín
La conductora habló sobre la nueva oportunidad que se está dando su ex en el amor
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez