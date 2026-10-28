Timbiriche la serie: todo lo que han dicho los integrantes originales

La historia de uno de los grupos más emblemáticos del pop mexicano volvió a generar polémica con el estreno de Timbiriche, la serie de ficción de ViX que recrea los primeros años de la agrupación y algunos de los episodios que marcaron a sus integrantes.

Sin embargo, lejos de celebrar este regreso a la nostalgia, varios de los artistas que formaron parte de la banda dejaron clara su inconformidad por la manera en que se construyó el proyecto.

¿Qué dijeron los integrantes originales de Timbiriche la serie?

Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra se pronunciaron en conjunto para aclarar que no participaron en la producción, no fueron consultados sobre las historias que aparecen en pantalla y tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

“La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros. Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, dice el comunicado difundido por los integrantes originales de Timbiriche.

Por otra parte, Luis de Llano también fijó su postura mediante un comunicado legal en el que expresó su rechazo al uso de su nombre e imagen con fines comerciales y anunció acciones para deslindarse.

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Televisa. Las Estrellas

¿Por qué los integrantes originales no hablarán sobre Timbiriche la serie?

Durante una conversación con el periódico El Norte de Monterrey, Benny Ibarra explicó que los integrantes de Timbiriche acordaron hablar de la serie únicamente en conjunto, por lo que evitó dar declaraciones individuales o revelar si ya había visto el primer capítulo.

“Todo lo que sea de comentarios alrededor de la serie de Timbiriche, nosotros hicimos un pacto de hacerlo en conjunto, entonces, si yo te comento mis sentimientos acerca de la serie, estaría rompiendo el pacto que hice con mis compañeros de Timbiriche”, declaró.

El cantante y compositor también agregó: “Cualquier comunicación referente a eso va a ser siempre en conjunto, y, por respeto a la voluntad de la banda, esa es mi resolución también”, recalcó.

¿Dónde están hoy los integrantes originales de Timbiriche? Así cambiaron sus vidas después del éxito Victor Chavez/WireImage

Thalía podría tomar acciones legales

Thalía podría tomar acciones legales contra la serie de Timbiriche luego de que su hermana, Laura Zapata, le pidiera defender la imagen de su madre, Yolanda Miranda, por la manera en que presuntamente es retratada en la producción de ViX.

Y aunque Zapata aclaró que no ha visto los episodios, considera que su hermana debería valorar acudir a los tribunales.

“Fíjate que no la he visto, la voy a ver, pero yo creo que se están metiendo en camisa de once varas. Mi mamá siempre estaba ahí con mi hermana, cuidándola para que no le pasara lo que le pasó a otras chicas”, declaró.

Sobre la relación de Thalía con su madre, la actriz declaró: “Mi mamá no la soltaba, pero bueno, pues a ver qué dice Thalía. Me imagino que ella tendrá que resolver, que ella tendrá que responder y que ella tendrá que dar la cara y decir si sí, si no”, expresó.

Thalía podría tomar acciones legales contra la serie Timbiriche Christopher Polk/Billboard via Getty Images

¿Qué permisos se necesitan para usar la imagen de un artista?

En México, utilizar la imagen de un artista requiere, por regla general, su consentimiento expreso cuando se trata de una explotación comercial, aunque los permisos necesarios dependen del uso que se pretenda dar a su imagen, voz, nombre o historia personal.

En México, depende de cómo se utilicen su imagen, nombre, voz y datos biográficos, así como de si se trata de una recreación ficticia, una obra informativa o una explotación comercial.

El artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor contempla excepciones al consentimiento para determinados usos informativos o periodísticos y para casos específicos de parodia, sátira o imitación creativa.

Por eso, el hecho de que los integrantes originales aseguren que no participaron en la producción no demuestra, por sí solo, que la serie haya cometido una infracción.