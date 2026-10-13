El estreno de la serie Timbiriche: La misma historia, en ViX, ha despertado nuevamente la nostalgia por una de las agrupaciones más importantes del pop mexicano. Desde su debut en 1982, Timbiriche marcó a toda una generación con canciones que continúan vigentes.

Su alineación original estuvo integrada por Mariana Garza, Benny Ibarra, Sasha Sokol, Alix Bauer, Paulina Rubio y Diego Schoening. Erik Rubín se incorporó en 1983 y rápidamente se convirtió en una de las figuras más representativas del grupo.

Mariana Garza

Mariana Garza encontró en la actuación y el teatro una de sus mayores pasiones. Después de su paso por Timbiriche, participó en producciones televisivas como Alcanzar una estrella y consolidó una carrera sobre los escenarios. Uno de sus proyectos más importantes fue la recuperación del Teatro Milán, en Ciudad de México, junto a su exesposo, el actor y productor Pablo Perroni, con quien tiene una hija, María Perroni Garza.

María también siguió los pasos de sus padres y ha desarrollado una carrera como actriz, participando en importantes producciones teatrales y televisivas.

¿Dónde están hoy los integrantes originales de Timbiriche? Así cambiaron sus vidas después del éxito Medios y Media/Getty Images

Erik Rubín

Aunque Erik Rubín no formó parte de los seis integrantes fundadores, su incorporación en 1983 lo convirtió en una figura fundamental de Timbiriche. Después de desarrollar una carrera como solista, también destacó en el teatro musical con producciones como Jesucristo Superestrella y Vaselina.

Actualmente, una de sus principales actividades es impulsar la carrera musical de su hija Mia, fruto de su matrimonio con Andrea Legarreta. Además de compartir escenarios con ella, participa en su desarrollo artístico como representante y productor.

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Benny Ibarra

Benny Ibarra construyó una sólida carrera musical después de su salida de Timbiriche, destacando como solista con canciones como Sin ti y Cielo. Con los años también se consolidó como compositor, productor y actor de teatro musical, participando en diferentes proyectos que le han permitido mantenerse vigente dentro de la industria del entretenimiento.

Su trayectoria lo ha llevado a trabajar tanto detrás como frente a los escenarios, convirtiéndose en uno de los exintegrantes con una carrera especialmente diversa. Su disco más reciente es Nacer Una Vez Más, Parte 1: Renacer, un álbum grabado en vivo desde el Teatro Metropólitan.

¿Dónde están hoy los integrantes originales de Timbiriche? Así cambiaron sus vidas después del éxito Foto: Mauricio López

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Paulina Rubio

Paulina Rubio fue una de las integrantes que alcanzó mayor proyección internacional después de abandonar Timbiriche. Con éxitos como Mío, Ni una sola palabra y Y yo sigo aquí, construyó una carrera como solista que la llevó a escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Conocida como La Chica Dorada, continúa vinculada a la música y al entretenimiento, aunque en los últimos años también ha enfrentado controversias relacionadas con su vida personal y asuntos legales.

¿Dónde están hoy los integrantes originales de Timbiriche? Así cambiaron sus vidas después del éxito Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Alix Bauer

Después de su paso por Timbiriche, Alix Bauer exploró diferentes facetas artísticas, desde la composición hasta la escritura y la conducción. Aunque ha mantenido un perfil más discreto que algunos de sus antiguos compañeros, continúa ligada al mundo del entretenimiento y ha participado en encuentros y celebraciones relacionados con la historia de Timbiriche.

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Diego Schoening

Diego Schoening ha logrado conectar con una nueva generación gracias a su participación en la exitosa serie Nadie nos va a extrañar, donde interpreta a un profesor. Su regreso a la actuación ha permitido que el público más joven descubra una faceta distinta del artista que conquistó a México durante su etapa en Timbiriche.

Además de su trayectoria como cantante, actor y conductor, Schoening continúa vinculado a la música y al teatro, demostrando que su carrera sigue evolucionando más de cuatro décadas después de su debut artístico.

¿Dónde están hoy los integrantes originales de Timbiriche? Así cambiaron sus vidas después del éxito IG: @DiegoSchoening

Sasha Sokol

Sasha Sokol continuó su carrera como solista después de abandonar Timbiriche, consolidándose como una de las voces más reconocidas del pop mexicano. También formó parte del proyecto musical Sasha, Benny y Erik, el trío musical en 2012, varias décadas después de haber compartido escenario en la agrupación juvenil.

En los últimos años ha mantenido una presencia artística más reservada y ha destacado por su lucha legal contra el productor Luis de Llano, a quien denunció por abuso sexual ocurrido cuando era menor de edad.

¿Dónde están hoy los integrantes originales de Timbiriche? Así cambiaron sus vidas después del éxito Victor Chavez/WireImage

Aunque sus integrantes han seguido caminos diferentes, la música de Timbiriche continúa formando parte de la cultura popular mexicana. El estreno de su nueva serie también ha generado controversia. Seis de sus exintegrantes —Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Diego Schoening y Erik Rubín— aclararon públicamente que no participaron en su creación ni fueron consultados sobre las historias que presenta.

Más de cuatro décadas después, Timbiriche sigue despertando interés entre quienes crecieron escuchando sus canciones y las nuevas generaciones que descubren su historia.