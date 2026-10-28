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La hija mayor de Pablo Lyle celebra sus dulces 16

Arantza, la hija mayor de Pablo Lyle, celebra sus dulces 16 con mensajes emotivos de su madre Ana Araujo, mientras su padre regresa.

Octubre 28, 2026 • 
Melisa Velázquez
La hija mayor de Pablo Lyle celebra sus dulces 16

La hija mayor de Pablo Lyle celebra sus dulces 16

Getty Images

Arantza, la hija mayor del actor mexicano Pablo Lyle y Ana Araujo, llega a una edad muy especial, la joven celebra sus dulces 16, una fecha significativa que marca una nueva etapa en su vida y que inevitablemente recuerda cuánto ha cambiado su familia en los últimos años.

La adolescente tenía apenas ocho años cuando su padre fue detenido en Miami, Florida, en 2019, tras un altercado vial, desde entonces, su infancia y adolescencia han transcurrido con Pablo Lyle ausente del día a día familiar.

Arantza, la hija mayor de Pablo Lyle y Ana Araujo celebra sus 16 años

Fue el pasado 27 de octubre, cuando Aranza celebró su cumpleaños, en medio de la expectativa por la posible salida de prisión de su padre, el actor Pablo Lyle, la joven adolescente celebró sus dulces 16.

Para festejar el día tan especial, su madre, Ana Araujo, compartió emotivos mensajes en sus historias de Instagram, donde expresó todo el amor y la admiración que siente por su hija, acompañados también de una fotografía donde posan juntas.

Dulces 16 mi amor. Te amo @arantzaaraujo”, escribió junto a la imagen.

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Ana Araujo dedica emotivos mensajes a su hija Arantza por sus dulces 16

Ana Araujo dedica emotivos mensajes a su hija Arantza por sus dulces 16

Instagram/@anaaraujof

Más tarde, Ana compartió una selfie junto a Arantza durante un paseo por la playa, acompañada de un mensaje en el que la animó a mantener su esencia y defender sus propias ideas.

Mi amor sigue cuestionándolo todo, defendiendo tu corazón intenso, que el mundo no te domestique Arantza”, expresó. “Te amo, te admiro, me encanta cuidarte y verte VIVIR, EXISTIR. Ser tú es el acto más valiente, recuérdalo amor”, agregó en el mensaje.

Ana Araujo dedica emotivos mensajes a su hija Arantza por sus dulces 16

Ana Araujo dedica emotivos mensajes a su hija Arantza por sus dulces 16

Instagram/@anaaraujof

La orgullosa mamá, también compartió una fotografía de Arantza junto a su hermano Mauro, de 12 años, donde aún lucen muy pequeños y disfrutan de hacer gestos frente a la cámara.

¿Cuándo podría salir Pablo Lyle de la cárcel?

El cumpleaños de Arantza llega en medio de la expectativa por la posible liberación de Pablo Lyle, prevista para el 29 de diciembre de 2026, aunque la fecha podría cambiar.

Inicialmente, su salida estaba contemplada para septiembre de 2027, pero su tiempo bajo custodia y su buen comportamiento habrían contribuido a reducir la condena que cumple por el caso ocurrido en Miami en 2019.

En 2023, Arantza y Mauro escribieron cartas a la corte de Miami-Dade para pedir una condena menos severa para su padre, pero no fueron consideradas porque estaban en español y no tenían traducción al inglés.

En sus mensajes, ambos expresaron cuánto extrañaban a su padre y su deseo de volver a estar con él.

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