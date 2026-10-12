Osvaldo Benavides defiende la serie de Timbiriche y explica por qué era necesario contar su historia

El pasado 8 de octubre se estrenó en ViX la serie inspirada en la historia de Timbiriche, una de las agrupaciones más exitosas y queridas de México; sin embargo, su llegada a la plataforma no ha estado exenta de polémica, pues la producción ha recibido críticas, especialmente por parte de algunos de los integrantes del famoso grupo.

Osvaldo Benavides, actor que interpreta a Luis de Llano, no solo salió en defensa de la serie, también explicó por qué es importante tocar los temas más sensibles de la historia de Timbiriche, como el caso de Sasha Sokol y el productor a quien interpreta en la ficción.

Te podría interesar: ¿Ficción o realidad? La postura de Timbiriche y Luis de Llano ante la nueva serie de ViX

¿Por qué la serie Timbiriche ha causado polémica entre sus integrantes?

A través de un comunicado, seis de los siete integrantes originales de Timbiriche se deslindaron de la serie al asegurar que no participaron en su creación ni autorizaron el uso de su imagen.

A las críticas se sumó el rechazo del productor Luis de Llano, cuya relación con Sasha Sokol es uno de los temas más delicados que aborda la producción de ViX.

Osvaldo Benavides defiende la serie Timbiriche

Pese a la polémica, Osvaldo Benavides defendió la serie y explicó por qué consideró importante abordar el caso de abuso sexual entre Sasha Sokol y Luis de Llano, una historia que se hizo pública tras la denuncia de la cantante.

“La hicimos con mucho honor a una banda que los que participamos conocemos, porque nos concentramos en saber su música, su historia y su legado, así que esto fue hecho con mucho cariño“, expresó Benavides.

El actor también argumentó que es importante ver la serie antes de criticar el trabajo de la producción, por lo que invitó a los exintegrantes de Timbiriche a darse la oportunidad de ver la serie completa, así como al público.

“Si la gente ve ‘Timbiriche’ va a entender cuál es la postura de la producción, nosotros estamos tranquilos con lo que hicimos y con nuestras conciencias. La serie habla por sí misma, es respetuosa y no esquiva los temas importantes de los que hay que hablar. El mensaje es: ¡Véanla!”, expresó el también productor ejecutivo de la serie.

Osvaldo Benavides sobre la postura de los exintegrantes de Timbiriche

Benavides aseguró que entiende la molestia de los integrantes de Timbiriche y que no tomó a mal su comunicado, pero recordó que la serie es una ficción inspirada en hechos de conocimiento público.

“Respeto absolutamente su postura. Se tomaron esas anécdotas que aportaban a lo que querían contar los creadores para lograr un producto de entretenimiento; dado que habla de personas y situaciones reales hay responsabilidad de cómo se tocan temas como el del abuso infantil, la asimetría de las relaciones de poder, que si no se tocara me parece hubiera sido un error participar en ella”, dijo Osvaldo.

Osvaldo también explicó que, al interpretar a Luis de Llano, se limitó a construir y defender al personaje siguiendo el guión y las reglas de la ficción, pese a la polémica que rodea a la serie.

“Como actor no vacío mis creencias, ni mis posturas, ni mis opiniones… Es un personaje que está inspirado en la vida real, no me toca a mí, como actor, opinar”, aclaró.

Como productor ejecutivo, Benavides consideró que ignorar el caso de Sasha Sokol habría sido un error, aunque aclaró que la serie aborda más aspectos de la historia de Timbiriche y no se limita a este episodio.

“Si la serie no tocara el tema, yo no creo que hubiera aceptado hacer al personaje. No nos podemos hacer tontos de la realidad y menos cuando estamos inspirándonos en ella”, sentenció el actor de 47 años.