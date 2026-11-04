Los cárdigans se han convertido en una de las piezas más versátiles de la temporada. Cómodos, elegantes y fáciles de combinar, estos suéteres de punto demuestran que no es necesario sacrificar el estilo para mantenerse abrigada durante los días más frescos del año.

Para el otoño 2026, la propuesta gira alrededor de las texturas acogedoras, las siluetas relajadas y una paleta de colores que combina tonos neutros con acentos cálidos. Desde los tejidos gruesos y artesanales hasta los diseños ligeros de inspiración minimalista, el cárdigan se reinventa como protagonista del look y no únicamente como una prenda complementaria.

La clave está en elegir el color adecuado, jugar con las proporciones y combinar diferentes materiales para crear estilismos que funcionen tanto de día como de noche.

1. Beige: el color perfecto para un cárdigan

El beige continúa siendo uno de los tonos más versátiles del guardarropa otoñal. Su elegancia discreta permite crear combinaciones monocromáticas y estilismos de inspiración quiet luxury, perfectos para el otoño.

Para llevarlo esta temporada, apuesta por un cárdigan de punto grueso combinado con pantalones sastre color crema, jeans rectos o una falda satinada. Los accesorios dorados y los zapatos en tonos café complementan perfectamente esta propuesta.

Cómo llevar los cárdigans en otoño 2026: los 6 colores en tendencia que elevarán tus looks Pexels: Alena Darmel

2. Mostaza: el toque cálido que transforma cualquier look otoñal

Entre los colores que mejor representan la estética otoñal destaca el mostaza, una tonalidad cálida que aporta personalidad sin resultar excesiva. Los cárdigans de tejido artesanal, con mangas voluminosas y texturas pronunciadas, encuentran en este color una combinación especialmente atractiva.

Puedes llevarlo con vestidos blancos de encaje, jeans de mezclilla oscura o pantalones color chocolate. Para un resultado más contemporáneo, agrega accesorios minimalistas y botas de piel.

Cómo llevar los cárdigans en otoño 2026: los 6 colores en tendencia que elevarán tus looks Pexels: Nichole Sebastian

3. Blanco crema: la elegancia en un cárdigan

El blanco crema es ideal para quienes buscan un guardarropa atemporal. A diferencia del blanco óptico, su matiz cálido armoniza con la paleta natural del otoño. Los cárdigans con trenzados, botones grandes y tejidos de apariencia artesanal son una excelente opción para incorporar este color.

Llévalos con faldas florales, pantalones de lino grueso o vestidos midi. También funcionan con botas altas en tonos camel para conseguir una combinación elegante y femenina.

Cómo llevar los cárdigans en otoño 2026: los 6 colores en tendencia que elevarán tus looks Pexels: Evelina Rusinova.

4. Terracota: el color favorito para un look de otoño

Los tonos terracota y naranja quemado evocan los colores de las hojas durante el otoño y aportan un aire nostálgico a cualquier conjunto.

Esta temporada, los cárdigans en tonalidades cálidas pueden combinarse con overoles de mezclilla, camisetas básicas y accesorios de inspiración retro. Para un look más sofisticado, elige un diseño de punto fino con pantalones de vestir en color café oscuro o negro.

Terracota: el color favorito para un cárdigan de otoño OZAN CULHA

5. Azul grisáceo: el nuevo neutro sofisticado

Los tonos azul grisáceo ofrecen una alternativa a los clásicos colores tierra del otoño. Su apariencia suave y ligeramente fría permite crear combinaciones modernas sin perder elegancia. Un cárdigan azul grisáceo funciona especialmente bien con vestidos blancos, prendas de mezclilla clara y pantalones de tonos neutros.

Para conseguir una estética romántica, combínalo con un vestido de algodón y accesorios delicados. Si buscas un resultado más urbano, apuesta por jeans rectos y mocasines. Llévalo abierto sobre un vestido midi para conseguir un look femenino y relajado.

Azul grisáceo: el color sofisticado para los cárdigans de otoño 2026 Pexels: KoolShooters

6. Estampado de rombos: el regreso del estilo preppy

El clásico patrón de rombos, conocido como argyle, regresa este otoño 2026 como una de las propuestas más interesantes para llevar cárdigans. De inspiración universitaria y con una estética vintage, este diseño combina elegancia y un aire relajado que lo convierte en una pieza ideal para el día a día.

Los modelos en tonos chocolate, beige y crema destacan por su versatilidad y pueden combinarse con jeans de corte recto, pantalones sastre o minifaldas plisadas. Elige un cárdigan oversize con estampado de rombos y combínalo con jeans claros, mocasines y lentes de sol pequeños para conseguir un look preppy moderno y sofisticado.

Cárdigans con estampado de rombos: el regreso del estilo preppy YUNUS TUG

¿Cómo combinar un cárdigan para lucir elegante en otoño 2026?

Más allá del color, la manera de llevar un cárdigan puede transformar completamente un outfit. Las colecciones otoño-invierno 2026 recuperan los tejidos gruesos, las prendas superpuestas y los diseños con personalidad, desde los estampados de rombos hasta los acabados artesanales.

Firmas como Tory Burch, Celine y Chloé han explorado distintas versiones de esta prenda, mientras que las tendencias de punto apuestan por combinar texturas suaves con piezas estructuradas.

Para conseguir un look actual, los cárdigans oversize pueden llevarse con pantalones rectos, mientras que los modelos cortos funcionan especialmente bien con faldas de cintura alta. Otra alternativa es utilizarlos como blusa, abotonados y acompañados de joyería discreta.