El beso de Sydney Sweeney y Stephen Kalyn: de qué tratará y cuándo estrena ‘The Housemaid’s Secret’

Un beso en las calles de Nueva York ha puesto a Sydney Sweeney y Stephen Kalyn en el centro de la conversación. Los actores fueron fotografiados el pasado 30 de octubre durante el rodaje de The Housemaid’s Secret, la esperada secuela del thriller psicológico La Empleada, estrenado en 2025.

El romántico momento adelanta una nueva historia romántica para Millie Calloway, el personaje interpretado por Sweeney. La película, basada en la segunda novela de la exitosa saga de Freida McFadden, continuará explorando los secretos, las relaciones peligrosas y los giros inesperados que convirtieron a la primera entrega en un éxito de taquilla.

El beso de Sydney Sweeney y Stephen Kalyn: ¿quién es el nuevo interés amoroso de Millie? MEGA/GC Images

El beso de Sydney Sweeney y Stephen Kalyn: ¿quién es el nuevo interés amoroso de Millie?

Stephen Kalyn, conocido por interpretar a Dean Di Laurentis en la serie Off Campus de Prime Video, se incorpora a la franquicia como Brock Cunningham, un abogado que comienza una relación sentimental con Millie. De acuerdo con información publicada por TheWrap, Brock aparecerá en un momento en el que la protagonista intenta reconstruir su vida y encontrar cierta estabilidad después de los acontecimientos de la primera película.

Las fotografías del rodaje en Manhattan confirman que ambos personajes compartirán momentos románticos. Sin embargo, todavía está por descubrirse qué papel tendrá esta relación dentro de una historia marcada por la desconfianza y los secretos.

¿Cuándo se estrena ‘The Housemaid’s Secret’? Con Sydney Sweeney y Stephen Kalyn, de Off Campus XNY/Star Max/GC Images

¿De qué tratará ‘The Housemaid’s Secret’?

La segunda entrega seguirá a Millie Calloway, quien consigue un nuevo empleo como trabajadora doméstica en la lujosa residencia de Douglas Garrick, un poderoso empresario tecnológico.

Lo que inicialmente parece una oportunidad para comenzar de nuevo pronto se convierte en una situación inquietante. Millie tiene prohibido entrar en la habitación de Wendy Garrick, la esposa de su empleador, quien supuestamente se encuentra enferma.

Sin embargo, los sonidos que provienen de la habitación y una serie de pistas perturbadoras despiertan sus sospechas. Convencida de que algo peligroso sucede detrás de aquella puerta, Millie decide investigar, sin imaginar los secretos que está a punto de descubrir.

La película adaptará la novela The Housemaid’s Secret, publicada en 2023, y promete recuperar la tensión psicológica, la manipulación y los inesperados cambios de perspectiva que caracterizan la obra de Freida McFadden.

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Elenco de ‘The Housemaid’s Secret’: Sydney Sweeney, Stephen Kalyn y Kirsten Dunst

La secuela contará con el regreso de algunos de los protagonistas originales, además de nuevas incorporaciones.

Sydney Sweeney: Millie Calloway.

Millie Calloway. Stephen Kalyn: Brock Cunningham, el nuevo interés romántico de Millie.

Brock Cunningham, el nuevo interés romántico de Millie. Kirsten Dunst: Wendy Garrick.

Wendy Garrick. Paul Anthony Kelly: Douglas Garrick.

Douglas Garrick. Michele Morrone: Enzo.

Enzo. Brittany Snow: Marybeth.

Paul Feig regresará como director, mientras que Rebecca Sonnenshine estará nuevamente a cargo del guion. Sydney Sweeney también participará como productora ejecutiva junto con Freida McFadden. Por ahora, el regreso de Amanda Seyfried, quien interpretó a Nina Winchester en la primera entrega, no ha sido confirmado oficialmente.

Elenco de ‘The Housemaid’s Secret’: Sydney Sweeney, Stephen Kalyn y Kirsten Dunst TheStewartofNY/GC Images

¿Cuándo se estrena ‘The Housemaid’s Secret’? Con Sydney Sweeney y Stephen Kalyn, de Off Campus

La fecha de estreno anunciada es el 17 de diciembre de 2027. Lionsgate confirmó que la película llegará a los cines exactamente dos años después del lanzamiento de la primera entrega, que logró recaudar cerca de 400 millones de dólares a nivel mundial.

El rodaje comenzó en octubre de 2026, con grabaciones en Nueva York y Nueva Jersey. Aunque la fecha de estreno internacional ya está anunciada, todavía no se ha confirmado oficialmente si México tendrá exactamente el mismo calendario de lanzamiento.

¿Cuándo se estrena ‘The Housemaid’s Secret’? Con Sydney Sweeney y Stephen Kalyn de Off Campus XNY/Star Max/GC Images

¿Habrá una tercera película de ‘La empleada’?

La historia de Millie podría continuar más allá de The Housemaid’s Secret. Freida McFadden publicó una tercera novela titulada The Housemaid Is Watching en 2024, por lo que existe material literario para otra adaptación cinematográfica.

Aunque Lionsgate ha expresado interés en desarrollar la franquicia, una tercera película todavía no cuenta con una fecha de estreno confirmada. Mientras tanto, las primeras imágenes de Sydney Sweeney y Stephen Kalyn en el set han comenzado a revelar una nueva faceta de Millie, quien deberá enfrentarse a otra familia llena de secretos mientras intenta reconstruir su propia vida.