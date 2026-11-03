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Timbiriche rompe el silencio y critican el final de su serie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha publicaron un comunicado en el que expresaron su desacuerdo con la manera en que fue retratada la historia del grupo, cuestionando el tratamiento de temas sensibles y defendiendo el legado musical que han construido durante más de cuatro décadas.

Noviembre 03, 2026 • 
Tania Franco
Timbiriche rompe el silencio y critica su serie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

Timbiriche rompe el silencio y critica su serie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

Victor Chavez/WireImage

Timbiriche rompió el silencio. A través de un comunicado compartido en redes sociales este 3 de noviembre de 2026, seis integrantes de la icónica agrupación mexicana expresaron su inconformidad con la serie inspirada en su historia, asegurando que la producción no representa la esencia ni el legado de la banda que marcó a distintas generaciones.

El mensaje, firmado por Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol, cuestiona la manera en que se abordaron episodios dolorosos y señala que se dejó de lado la trayectoria musical que convirtió a Timbiriche en uno de los grupos más importantes del pop mexicano.

¿Qué dijeron los integrantes de Timbiriche sobre su serie?

El comunicado comienza con una declaración contundente: “La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche”. Los seis artistas señalaron que la producción desaprovechó la oportunidad de contar una historia llena de música, recuerdos y experiencias compartidas con el público.

En su mensaje, expresaron que el proyecto se concentró en un episodio doloroso, dejando en segundo plano los momentos que definieron su carrera y la conexión que han mantenido con sus seguidores. También aclararon que su inconformidad no significa que deban evitarse las historias difíciles, sino que consideran fundamental reflexionar sobre la responsabilidad con la que se presentan.

Timbiriche - Press Conference

¿Qué dijeron los integrantes de Timbiriche sobre su serie?

Victor Chavez/WireImage

Timbiriche cuestiona el tratamiento de temas sensibles en la serie

Uno de los puntos centrales del comunicado es la manera en que las producciones de entretenimiento abordan experiencias relacionadas con el abuso infantil.

Los integrantes recordaron que México enfrenta un problema grave en esta materia y cuestionaron que un programa de televisión pueda transformar el dolor en entretenimiento sin contribuir a prevenir la violencia ni evitar la revictimización.

Al mismo tiempo, reconocieron que la conversación pública ha mostrado una mayor sensibilidad frente a estas situaciones y agradecieron a quienes han sabido distinguir entre la ficción y las experiencias reales.

Sasha, Benny, Erik, Mariana, Diego y Alix defienden el legado de Timbiriche

Más allá de sus críticas, los integrantes destacaron que su historia no puede reducirse a una producción televisiva. En el comunicado aseguraron que, con el paso del tiempo, lo que permanecerá será el recuerdo de quienes crecieron escuchando sus canciones, asistieron a sus conciertos y encontraron en su música una parte importante de sus propias vidas.

También agradecieron el cariño de sus seguidores, especialmente de quienes continúan escuchando sus canciones después de varias décadas.

Sasha, Benny, Erik, Mariana, Diego y Alix defienden el legado de Timbiriche

Sasha, Benny, Erik, Mariana, Diego y Alix defienden el legado de Timbiriche

Victor Chavez/WireImage

Timbiriche celebrará 45 años de historia en 2027

El comunicado concluye con una referencia al próximo aniversario de la agrupación. En 2027, Timbiriche cumplirá 45 años desde su formación en 1982, consolidando un legado que ha trascendido generaciones. Aunque los integrantes no anunciaron nuevos conciertos ni proyectos para celebrar esta fecha, destacaron que su historia continúa viva gracias al público.

La declaración abre una conversación sobre la responsabilidad de las producciones biográficas al retratar historias reales, especialmente cuando involucran experiencias sensibles, y sobre la importancia de preservar el legado artístico de quienes las protagonizaron.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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