Revista
Síguenos en:
Noticias

¿Quién es María Montserrat Alvarado? La mexicana que asume la Dirección de Comunicación del Vaticano

María Montserrat Alvarado hace historia al convertirse en la primera mujer laica en asumir la dirección de los principales medios de comunicación y servicios informativos del Vaticano.

Noviembre 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Quién es María Montserrat Alvarado? La mexicana que asume la Dirección de Comunicación del Vaticano

¿Quién es María Montserrat Alvarado? La mexicana que asume la Dirección de Comunicación del Vaticano

Instagram/@vaticannews.es

La presencia de mujeres en puestos de liderazgo dentro de la Iglesia católica continúa abriéndose camino, y una de las figuras que marca este cambio es María Montserrat Alvarado, la periodista mexicana que asumió el 1 de noviembre de 2026 la prefectura del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, tras ser nombrada por el papa León XIV.

Con 39 años, Alvarado se convirtió en la primera mujer laica en ocupar este cargo dentro de la Curia romana, una posición de gran relevancia desde la que tendrá la responsabilidad de coordinar los principales medios y plataformas informativas de la Santa Sede.

¿Quién es María Montserrat Alvarado, mexicana que asume la dirección de comunicación del Vaticano?

María Montserrat Alvarado, conocida también como Montse, nació en la Ciudad de México, pero se trasladó a Estados Unidos durante su infancia, creció en Miami, Florida, y posteriormente se mudó a Washington para continuar con su formación académica y profesional.

Montse cuenta con una licenciatura de la Universidad Internacional de Florida y una maestría en Gestión Política por la Universidad George Washington. Su trayectoria profesional incluye 14 años en Becket Fund for Religious Liberty y su posterior incorporación a EWTN News, donde fue fundadora y presentadora del programa EWTN News In Depth.

Te podría interesar: Lo que se sabe del cáncer del papa León XIV: esto dijo el Vaticano

María Montserrat Alvarado, mexicana que asume la Dirección de Comunicación del Vaticano

María Montserrat Alvarado, mexicana que asume la Dirección de Comunicación del Vaticano

Instagram/@vaticannews.es

¿Cuáles serán las responsabilidades de María Montserrat Alvarado en el Vaticano?

A partir del 1 de noviembre de 2026, Montserrat quedó al frente del Dicasterio para la Comunicación, uno de los organismos que forman parte de la administración central de la Iglesia católica.

Su responsabilidad será supervisar y coordinar los principales canales informativos de la Santa Sede, entre ellos Vatican News, Radio Vaticana, el periódico L’Osservatore Romano, Vatican Media y la Oficina de Prensa del Vaticano.

En entrevista, Alvarado reconoció que su llegada al Vaticano no se debió a una entrevista de trabajo, sino a un llamado del mismo Papa.

No presenté ninguna candidatura ni fui seleccionada mediante un procedimiento habitual”, declaró en una entrevista con EWTN News. Según explicó, la decisión correspondió directamente al “Santo Padre”.

Te podría interesar: Así fue el inesperado encuentro del papa León XIV y Bad Bunny en España

María Montserrat Alvarado, mexicana que asume la Dirección de Comunicación del Vaticano

María Montserrat Alvarado, mexicana que asume la Dirección de Comunicación del Vaticano

Instagram/@vaticannews.es

Alvarado considera que su experiencia en comunicación y medios digitales le permitirá responder a los nuevos desafíos informativos de la Iglesia católica.

Nos encontramos en un momento en el que las comunicaciones digitales y las tradicionales están convergiendo”, señaló.

La periodista confesó que aceptar la propuesta del papa León XIV no fue una decisión sencilla, pues implicaba dejar su vida en Estados Unidos, mudarse a otro país y aprender un nuevo idioma. Por ello, reconoció que necesitó tiempo y oración antes de aceptar el desafío.

Recomendado...
El accidentado inicio del reinado del rey Carlos III
Realeza
La teoría astrológica de que Carlos III cederá el trono a William en 2024
Abril 24, 2023
 · 
Redacción CARAS y Regina Barberena
maria zurita borbon tio juan carlos i
Realeza
Las revelaciones de María Zurita sobre el apoyo que recibió de su tío, el polémico rey Juan Carlos I
Abril 24, 2023
 · 
Redacción CARAS y Regina Barberena

Papa León XIV
Melisa Velázquez
Relacionadas
Inés Gómez Mont
Noticias
Reportan detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos tras cinco años prófuga: esto se sabe
Octubre 30, 2026
La reunión del papa León XIV y Bad Bunny en España
Entretenimiento
Así fue el inesperado encuentro del papa León XIV y Bad Bunny en España
Junio 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El Papa León XIV celebra su primera Pascua al frente de la Iglesia católica
Personalidades
El Papa León XIV celebra su primera Pascua al frente de la Iglesia católica
Abril 05, 2026
 · 
Tania Franco
papa-leon-vaticanojpeg
Arte y Cultura
El Papa León XIV protagonizó un hecho histórico en el viacrucis de Viernes Santo
Abril 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
donald-trump-frases-1200x675.jpg
Noticias
¿Qué dijo Donald Trump en su discurso de hoy? Estas fueron las 15 frases más destacadas
Al asumir su cargo, el presidente habló de la serie de planes y medidas que busca realizar en favor de crear una era de oro en el país
Enero 20, 2025
 · 
Laura Reyes
tiktok-1200x675.jpg
Noticias
¿Qué pasó con TikTok en Estados Unidos? Los 12 datos para entender por qué quieren prohibir esta red social
Ante la posible prohibición de la plataforma, muchos usuarios buscaron alternativas
Enero 19, 2025
 · 
Laura Reyes
Christian-Lee-Hutson-esposo-de Maya-Hawke.jpg
Noticias
Quién es Christian Lee Hutson, esposo de Maya Hawke
El cantante Christian Lee Hutson ha hecho su carrera paso a paso con su estilo íntimo y narrativo, ahora, su relación con Maya Hawke lo ha puesto en el ojo público.
Febrero 17, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Harán serie del caso de Paulette Gebara
Noticias
Paulette, 8 años después de su muerte
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón