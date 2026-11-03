¿Quién es María Montserrat Alvarado? La mexicana que asume la Dirección de Comunicación del Vaticano

La presencia de mujeres en puestos de liderazgo dentro de la Iglesia católica continúa abriéndose camino, y una de las figuras que marca este cambio es María Montserrat Alvarado, la periodista mexicana que asumió el 1 de noviembre de 2026 la prefectura del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, tras ser nombrada por el papa León XIV.

Con 39 años, Alvarado se convirtió en la primera mujer laica en ocupar este cargo dentro de la Curia romana, una posición de gran relevancia desde la que tendrá la responsabilidad de coordinar los principales medios y plataformas informativas de la Santa Sede.

¿Quién es María Montserrat Alvarado, mexicana que asume la dirección de comunicación del Vaticano?

María Montserrat Alvarado, conocida también como Montse, nació en la Ciudad de México, pero se trasladó a Estados Unidos durante su infancia, creció en Miami, Florida, y posteriormente se mudó a Washington para continuar con su formación académica y profesional.

Montse cuenta con una licenciatura de la Universidad Internacional de Florida y una maestría en Gestión Política por la Universidad George Washington. Su trayectoria profesional incluye 14 años en Becket Fund for Religious Liberty y su posterior incorporación a EWTN News, donde fue fundadora y presentadora del programa EWTN News In Depth.

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María Montserrat Alvarado, mexicana que asume la Dirección de Comunicación del Vaticano Instagram/@vaticannews.es

¿Cuáles serán las responsabilidades de María Montserrat Alvarado en el Vaticano?

A partir del 1 de noviembre de 2026, Montserrat quedó al frente del Dicasterio para la Comunicación, uno de los organismos que forman parte de la administración central de la Iglesia católica.

Su responsabilidad será supervisar y coordinar los principales canales informativos de la Santa Sede, entre ellos Vatican News, Radio Vaticana, el periódico L’Osservatore Romano, Vatican Media y la Oficina de Prensa del Vaticano.

En entrevista, Alvarado reconoció que su llegada al Vaticano no se debió a una entrevista de trabajo, sino a un llamado del mismo Papa.

“No presenté ninguna candidatura ni fui seleccionada mediante un procedimiento habitual”, declaró en una entrevista con EWTN News. Según explicó, la decisión correspondió directamente al “Santo Padre”.

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María Montserrat Alvarado, mexicana que asume la Dirección de Comunicación del Vaticano Instagram/@vaticannews.es

Alvarado considera que su experiencia en comunicación y medios digitales le permitirá responder a los nuevos desafíos informativos de la Iglesia católica.

“Nos encontramos en un momento en el que las comunicaciones digitales y las tradicionales están convergiendo”, señaló.

La periodista confesó que aceptar la propuesta del papa León XIV no fue una decisión sencilla, pues implicaba dejar su vida en Estados Unidos, mudarse a otro país y aprender un nuevo idioma. Por ello, reconoció que necesitó tiempo y oración antes de aceptar el desafío.