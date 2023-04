Las revelaciones de María Zurita sobre el apoyo que recibió de su tío, el polémico rey Juan Carlos I

María Zurita y Borbón, sobrina del rey Juan Carlos I, habló como nunca antes había hecho de la maternidad en solitario y contó algunas pistas de cómo ‘no es convencional’ dentro de la familia real española.

Las confesiones de María Zurita y Borbón

Los padres de María fueron Margarita de Borbón y Carlos Zurita; Margarita es hermana del rey emérito, la tercera hija de los cuatro hijos que tuvo Juan de Borbón con María de las Mercedes, pero ella renunció a los derechos de sucesión al trono para casarse con Carlos Zurita.

Sobere la maternidad en solitario, dijo a Harper’s Bazaar España, “jamás había tenido instinto maternal, me gustaban mis ahijados y mis sobrinos, pero el resto... lo justito. De repente a los 39 o 40, di un cambio a mi vida porque, a veces, sentía que me faltaba algo. Estuve cerca de un año dándole vueltas al tema y me plantée ser madre”.

En 2018 se volvió madre soltera por fecundación in vitro, y de hecho el rey Juan Carlos es el padrino de su hijo. En la entrevista mencionó que sus papás siempre la han apoyado y que su familia es “bastante liberal. Todo el mundo se ha casado con quien ha querido y se ha divorciado de quien ha querido también. Dentro de ser una familia real, somos cero convencionales”. Mencionó que cuando les contó la noticia de que sería madre, “se volvieron locos de contento"; a Juan Carlos I, “le pareció una idea bárbara y me ayudó muchísimo emocionalmente, por eso es el padrino de mi hijo”.

María Zurita y Borbón adora a la nueva bebé de Ana Obregón

Otra de las revelaciones que ha dado María y han dado de qué hablar es que su sobrino era Aless Lequio, el fallecido hijo de Ana Obregón: “Aless es sobrino mío. Comí con él unos meses antes de morir. Era un niño muy especial y estoy segura de que esta niña [Ana Sandra] va a ser muy especial y que va a ser muy amada y muy querida”, vía Semana.