Entretenimiento

¡Mood otoñal! Series, películas y música para recibir el otoño

Prepara tu playlist y tu maratón: te recomendamos series, películas y canciones con mood otoñal para disfrutar esta temporada

September 25, 2025 • 
Tania Franco
Mood Otoño: series, películas y música para acompañar la temporada otoñal

El otoño tiene algo especial: colores cálidos, cafés humeantes, suéteres acogedores y una vibra nostálgica que invita a quedarte en casa y disfrutar del contenido perfecto. Por eso, armamos esta guía para que entres en modo otoño con series, películas y música que capturan la esencia de la temporada.

Series otoñales

Gilmore Girls: el máximo referente del otoño televisivo. Sus escenas llenas de hojas secas y festivales en Stars Hollow son un abrazo al corazón.

Series de otoño: Gilmore Girls

Getty Images/Getty Images

Anne with an E: paisajes, cambios de estación y una historia inspiradora. El mood perfecto para tardes tranquilas.

Anne with an E- series para ver en otoño

GP Images/Getty Images

Friends – Episodios de Thanksgiving: nada dice otoño como un maratón de los capítulos de Acción de Gracias de Friends.

Friends Thanksgiving - Series para ver en otoño

Getty Images/Getty Images

Películas con vibes de otoño

La sociedad de los poetas muertos: inspiración, poesía y paisajes que evocan el inicio del ciclo escolar otoñal.

'DEAD POETS SOCIETY- otoño

Francois Duhamel/Sygma via Getty Images

El diario de Bridget Jones: comedia romántica con el toque cozy que amamos en estas fechas.

Bridget Jones's Diary - Películas de Otoño

James Devaney/WireImage

Harry Potter y el prisionero de Azkabán: probablemente la entrega más otoñal de la saga; paisajes fríos, misterio y magia.

'Harry Potter y el prisionero de Azkabán' - Películas de otoño

Murray Close/Getty Images

Canciones que suenan a otoño

Taylor Swift – All Too Well: el video, los colores y la nostalgia de esta canción son la definición de otoño.

“Rumbo Bello” – El David Aguilar: folk mexicano para tardes doradas con café.

“Que Pase el Mundo” – Majo y Dan: un track introspectivo y cálido, ideal para cerrar el día.

Arma tu espacio con luz cálida, prepara tu pumpkin spice latte, té o café y deja que esta playlist audiovisual acompañe tus tardes. El truco está en mezclar historias que te inspiren con canciones que evoquen calma y nostalgia.

El otoño es la temporada perfecta para bajar el ritmo y disfrutar de pequeños rituales. Con estas series, películas y canciones, podrás crear tu propio mood otoñal y vivir la estación más cozy del año al máximo.

otoño
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
