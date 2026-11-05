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Carolina Reyes
Carolina Reyes, esposa de Xavier Becerra, gobernador de California, que cuenta con una carrera en medicina en obstetricia y ginecología.
Personalidades
Carolina Reyes: quién es y cuál es la profesión de la esposa de Xavier Becerra, primer latino en gobernar California
Tras hacer historia como el primer latino elegido gobernador de California, la vida personal de Xavier Becerra ha despertado interés, especialmente la de su esposa, Carolina Reyes.
Noviembre 05, 2026
·
Melisa Velázquez