Russell Brand, exesposo de Katy Perry, es declarado culpable de violación y agresión sexual

Russell Brand, quien durante años fue uno de los rostros más conocidos de la comedia británica y alcanzó fama internacional por su relación con Katy Perry, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. Este jueves 5 de noviembre de 2026, un jurado de Londres lo declaró culpable de violación y tres agresiones sexuales, tras un juicio que reunió testimonios sobre hechos ocurridos entre 2004 y 2009.

El veredicto llega después de varias semanas de audiencias en el Tribunal de la Corona de Southwark, donde seis mujeres presentaron acusaciones contra el actor de 51 años. Aunque Russell Brand negó haber cometido delitos sexuales, el jurado determinó su responsabilidad en cuatro de los siete cargos examinados.

¿De qué delitos fue declarado culpable Russell Brand?

El proceso judicial examinó siete cargos relacionados con seis denunciantes. Tras escuchar los testimonios y revisar las pruebas, el jurado encontró culpable al comediante de una violación y tres agresiones sexuales cometidas contra cuatro mujeres.

Entre los hechos examinados se encuentran una agresión sexual ocurrida durante una fiesta en un bar de Londres en 2004, otra contra una trabajadora de una estación de radio entre 2004 y 2005 y un episodio relacionado con una empleada de televisión en 2009.

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Russell Brand has been found guilty of raping a 21 year old fan and guilty of sexual assaults on three other women.



Judge Mr Justice Bennathan said he should expect to receive a "significant custodial term." pic.twitter.com/5yqYMZKHEc — David Atherton (@daveatherton) November 5, 2026

El cargo de violación por el que fue declarado culpable corresponde a los hechos ocurridos en 2009, cuando una joven que había asistido a uno de sus espectáculos acudió posteriormente a su domicilio.

El jurado también lo absolvió de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente.

¿Qué dijo Russell Brand sobre las acusaciones en su contra?

Durante el juicio, Russell Brand rechazó las acusaciones y sostuvo que nunca había mantenido relaciones sexuales sin consentimiento.

El 28 de octubre, cuando compareció ante el tribunal, reconoció que durante su juventud había llevado una vida sexual que describió como imprudente. También admitió que su creciente fama le había permitido establecer relaciones con distintas mujeres, aunque insistió en que ninguna de esas experiencias había ocurrido sin consentimiento.

El actor aseguró que el proceso judicial había tenido consecuencias importantes en su vida familiar, profesional y personal. Incluso señaló que algunas amistades y personas cercanas se habían distanciado de él desde que comenzaron las acusaciones.

Pese a su declaración de inocencia, el jurado encontró pruebas suficientes para emitir cuatro veredictos condenatorios.

¿Russell Brand irá a prisión?

Después de conocerse el veredicto, el juez Joel Bennathan ordenó que Russell Brand permaneciera bajo custodia mientras espera conocer su condena.

La audiencia para determinar la pena quedó programada para el próximo lunes 9 de noviembre de 2026. El juez adelantó que el actor enfrenta una pena de prisión considerable, aunque todavía no se ha establecido su duración.

Además, la Policía Metropolitana de Londres mantiene abiertas investigaciones relacionadas con otras dos denuncias de violación, independientes de los delitos por los que fue declarado culpable.

¿Quién es Russell Brand, el actor que estuvo casado con Katy Perry?

Antes de convertirse en protagonista de un proceso judicial, Russell Brand había construido una carrera en la televisión, el cine y la comedia británica.

Su estilo provocador y sus apariciones como presentador lo llevaron a ganar popularidad durante los primeros años de la década de los 2000. Posteriormente, dio el salto a Hollywood con películas como Forgetting Sarah Marshall y Get Him to the Greek.

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Su vida sentimental también despertó interés internacional cuando comenzó una relación con Katy Perry. La pareja se casó en 2010, durante una ceremonia celebrada en India, pero su matrimonio terminó en 2012.

En años recientes, Brand se había alejado de los medios tradicionales para concentrarse en sus plataformas digitales, donde abordaba temas relacionados con espiritualidad, bienestar y actualidad.

Ahora, el actor enfrenta las consecuencias de una sentencia que marca un giro definitivo en su trayectoria pública. Mientras espera conocer la pena que deberá cumplir, las autoridades británicas continúan investigando otras denuncias en su contra.

