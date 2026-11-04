Nicolas Cage asegura que está “sin hogar y viviendo en hoteles”, ¿qué le pasó a su millonaria mansión?

Nicolas Cage, conocido por protagonizar grandes producciones de Hollywood y por haber acumulado una considerable fortuna durante su carrera, sorprendió al revelar que actualmente se encuentra “sin hogar” y vive en hoteles.

Sus declaraciones despertaron curiosidad sobre su situación inmobiliaria y, especialmente, sobre el destino que pudo tener su espectacular mansión que llegó a tener un valor de 10.5 millones de dólares.

Nicolas Cage confiesa que tuvo que dejar su mansión de 10.5 millones de dólares y vive en hoteles

Durante la Comic-Con de Los Ángeles, celebrada el 31 de octubre, Nicolas Cage contó cómo tuvo que abandonar la comodidad de su hogar después de que un enorme socavón apareciera junto a la propiedad y pusiera en riesgo la seguridad del terreno.

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Desde entonces, no ha podido regresar a su espectacular mansión de valor millonario, y permanece hospedado temporalmente en hoteles.

“Actualmente, estoy un poco sin hogar. Algo le pasó a mi casa en Malibú, así que estoy viviendo en hoteles”: declaró el actor, quien también aseguró que este difícil problema al que se enfrenta, aún no tiene solución a corto plazo.

Además, Cage declaró que este inconveniente le ha impedido disfrutar de Halloween, una celebración que adora compartir con los niños de su vecindario.

“Esta noche no vendrán niños a pedirme dulces, tal y como me gustaría. Llevaré a mi hija a pedirlos a algún lugar de Santa Mónica, pero yo voy a ver una película cuyo director fue nominado a Peor Director en los premios Razzie: El Resplandor”.

Nicola Cage confiesa que tuvo que dejar su mansión de 10.5 millones de dólares y vive en hoteles Getty Images

¿Qué le pasó a la mansión de Nicolas Cage?

El problema comenzó a principios de septiembre, cuando un enorme socavón de aproximadamente 7.5 metros de profundidad apareció frente al antiguo garaje de la mansión de Nicolas, ubicada en la exclusiva zona de Lechuza Beach, en Malibú, y dejó al descubierto los daños en el terreno.

Por otra parte, las lluvias, el fuerte oleaje y la erosión costera asociados al huracán Marie habrían agravado los daños en la zona y provocado la rotura de una tubería de gas.

Ante el riesgo, las autoridades de Malibú declararon una emergencia y establecieron restricciones en 31 propiedades, incluida la del actor, y aunque ya obtuvo permisos para iniciar las reparaciones, las obras continúan y todavía no hay una fecha para que pueda regresar a su mansión.

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¿Nicolas Cage está en bancarrota? Las millonarias propiedades del actor

Aunque actualmente vive en hoteles, Nicolas Cage conserva otras propiedades de lujo, en marzo adquirió un apartamento de más de 220 metros cuadrados en el exclusivo edificio Essex House, frente a Central Park, en Nueva York, por unos 5.8 millones de euros.

Además, desde hace cinco años posee una residencia de aproximadamente 370 metros cuadrados en Las Vegas, valorada en 2.5 millones de euros.

Durante sus años de mayor éxito, Nicolas desarrolló una afición por las propiedades extravagantes, y entre sus adquisiciones destacaron la histórica mansión LaLaurie, en Nueva Orleans, y los castillos de Midford, en Inglaterra, y Neidstein, en Alemania. Su gusto por lo inusual también lo llevó a comprar un cráneo de tiranosaurio rex.

Por otra parte, y aunque Nicolas Cage llegó a acumular una fortuna estimada en 135 millones de euros, sus elevados gastos, la crisis inmobiliaria y los problemas fiscales afectaron considerablemente sus finanzas, que atravesaron una fuerte crisis en 2009, y que con el paso del tiempo, ha logrado recuperar a base de trabajo.