La salud del padre de Shakira genera preocupación; esto se sabe sobre William Mebarak

La preocupación vuelve a rodear a la familia de Shakira. William Mebarak, padre de la cantante colombiana, de 95 años, atraviesa un momento delicado de salud, de acuerdo con información publicada este miércoles 4 de noviembre por medios españoles y colombianos. La artista habría viajado a Barranquilla, su ciudad natal, para estar cerca de su familia, aunque no ha confirmado públicamente el motivo de su desplazamiento.

La información sobre el estado actual de William Mebarak no es del todo coincidente. Mientras el programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, informó que el padre de la cantante estaría ingresado en una clínica de Barranquilla, la emisora colombiana La FM publicó otra versión: según una fuente cercana a la familia, permanece en su domicilio, acompañado por sus seres queridos y siguiendo sus tratamientos habituales.

“Este es un tema íntimo y de la familia. No está hospitalizado, él está en casa con su familia”, señaló la fuente a La FM. Hasta el momento, Shakira y sus familiares no han emitido un comunicado oficial que permita confirmar los detalles de su situación médica.

William siempre ha sido un gran apoyo para Shakira. Getty Images

¿Por qué preocupa la salud del padre de Shakira?

La inquietud se produce después de varios episodios médicos que William Mebarak ha enfrentado durante los últimos años. Su edad y sus antecedentes de salud han hecho que cada nueva información sobre su bienestar despierte el interés de los seguidores de la cantante.

En 2022 sufrió una caída que requirió atención médica. Posteriormente, en 2023, fue intervenido para tratar la hidrocefalia que padecía, una afección relacionada con la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Para ello, los médicos le colocaron una válvula.

En junio de 2024, Mebarak también atravesó un episodio de neumonía que lo llevó a permanecer varios días en cuidados intensivos. Más recientemente, en mayo de 2026, volvió a generar preocupación después de presentar un episodio isquémico, según reportes publicados entonces.

Estos antecedentes explican la atención que ha despertado la información reciente, aunque no permiten establecer por sí mismos cuál es la causa de su estado actual.

¿Shakira viajó a Colombia para estar con su padre?

De acuerdo con los reportes difundidos por medios colombianos y españoles, la cantante habría viajado a Barranquilla para reunirse con su familia. Su llegada habría coincidido con las versiones sobre un nuevo quebranto de salud de William Mebarak.

Sin embargo, la artista no ha confirmado públicamente que el viaje esté relacionado con una emergencia médica. Por ello, el motivo de su desplazamiento debe mantenerse como información reportada, no como un hecho confirmado por ella o por su equipo.

Shakira ha hablado en distintas ocasiones del vínculo tan estrecho que mantiene con su padre y del papel fundamental que ha tenido en su vida personal y profesional. Durante los problemas médicos que él ha enfrentado en años anteriores, la cantante ha compartido mensajes de agradecimiento hacia el personal sanitario y muestras de cariño hacia su familia.

Shakira y su padre, William Mebarak, siempre han tenido una relación muy cercana Instagram @shakira

William Mebarak, una figura fundamental en la vida de Shakira

Nacido en Nueva York y de ascendencia libanesa, William Mebarak ha sido una presencia importante en la trayectoria de su hija. Además de acompañarla durante su crecimiento y sus primeros pasos profesionales, también ha desarrollado una faceta como escritor.

Shakira ha expresado públicamente su admiración por la fortaleza de su padre y el cariño que siente por él. Por eso, las noticias sobre su salud han generado preocupación entre sus seguidores, que permanecen atentos a cualquier actualización.

Por ahora, la información más concreta proporcionada por una fuente cercana a la familia apunta a que William Mebarak permanece en casa y recibe sus tratamientos habituales. A la espera de una declaración oficial, los detalles de su condición médica continúan siendo un asunto privado de la familia.