Por fin se aclara la situación “amorosa” entre Shakira y Tom Cruise

A un mes de mudarse a Miami, Shakira se está envolviendo en la cultura de la ciudad, disfrutando de nuevas actividades y gozando de sus viejos amigos, así que asistir al Grand Prix no sonaba nada descabellado. Pero la intérprete de Hips Don’t Lie causó sensación no por su aparición sorpresa, sino porque estuvo muy amigable Tom Cruise.

Y no pasó poco tiempo después de que saliera con más novedades, pues se le vio cenando en un lujoso restaurante con el piloto de carreras Lewis Hamilton, y al día siguiente en un paseo con su yate.

Con tantos presuntos nuevos romances para la colombiana, ¿qué es verdad y qué no? Al parecer ya salieron las respuestas a la luz.

Shakira, Milan y Tom Cruise en la fórmula 1

Esto se sabe de la relación entre Shakira y Tom Cruise

De acuerdo con TMZ, “Shakira simplemente no está interesada en salir en citas al momento”, así que la relación con la estrella de Top Gun queda en números negativos, “lo que pasó es que ella y Tom coincidieron en ese momento”.

Otra fuente reveló a US Weekly que Tom no tiene ningún interés amoroso hacia Shakira, y que a ella eso la tiene descuidada. “Shakira ha visto en redes todos estos rumores de que Tom la cortejaba y cómo los fans opinaban sobre este asunto, pero cree que es ridículo porque simplemente no es verdad”, mencionan, “se divirtió mucho con Tom en la F1, pero no tiene interés en salir con él. Fue muy amable y ella disfrutó su compañía, pero ahora mismo no está enfocada en salir con él o con nadie. Tiene mucho en su plato, y se está enfocando en sus hijos y su carrera al momento”.

Lo mismo ocurre con el piloto de carreras —quien presuntamente tiene un vínculo amoroso con la modelo brasileña Juliana Nalu— la situación es igual: todo es amistoso.