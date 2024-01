¿Gerard Piqué le fue infiel a Clara Chía? Esto se sabe

Gerard Piqué y Clara Chía siguen juntos, pero por España hay muchos rumores de infidelidad de parte de él, tal cual como fue con Shakira.

Varios medios de Europa enumeraron el historial de infidelidades del ex futbolista, con lo cual estaría haciendo a su actual pareja, lo mismo que hizo con la madre de sus hijos Milan y Sasha.

Cuentan que fueron varias las veces que el ex integrante del Barcelona, ha puesto “el cuerno”, como se dice coloquialmente en México, a las infidelidades.

Piqué fue relacionado con una joven abogada llamada Julia Puig, lo que hizo que los comentarios se dividieran, algunos se van contra el deportista, y otros contra Clara, por considerar que le paga con la misma moneda, haciéndole a ella, lo que hicieron a la colombiana.

Se ha mencionado incluso que Piqué podría ser bisexual y que tiene algo que ver con el streamer Ibai Llanos, noticia que a muchos les parece solo un chiste.

Está claro que el ex de Shakira no dirá nada al respecto, pues como sucedió con el escándalo con ella, no dijo gran cosa, prefirió guardar silencio. Llegó a comentar que lo que se ha dicho no es ni el 10 por ciento de lo que pasó.

Piqué y Clara Chía, no todo es miel sobre hojuelas

Este no es el único problema que enfrentan, ya que hace poco trascendió que los padres de la novia del también empresario, no lo quieren.

La relación entre ellos es mala, al grado que cuando Gerard acude a Miami a ver a sus hijos, Chía prefiere no ir con sus padres.

De por sí, la relación de Clara y Piqué comenzó mal por todos los comentarios negativos por engañar a Shakira, quien en 2023 con sus canciones se encargó de darles con todo con sus canciones.