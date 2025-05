¿Por qué Taylor Swift no asistirá a la Met Gala 2025?

La reina de la cultura popular: Taylor Swift no asistirá al Met Gala de este año. Y a pesar de que la cantante no asiste al evento desde el 2016, muchos fans esperaban con ansias su look de este año. Siendo que su amiga, Blake Lively, siempre sorprende.

La razón de su ausensia es que Swift tiene programadas presentaciones en París los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, apenas días después de la gala. Esta etapa europea marca una nueva fase del tour, que incluirá canciones de su más reciente álbum The Tortured Poets Department, lo que implica ensayos adicionales, ajustes logísticos y una planificación meticulosa.

Su novio, Travis Kelce fue invitado, sin embargo, ambos decidieron mantenerse al margen del evento, enfocándose en sus respectivas carreras. Así, mientras las cámaras apuntan al Museo Metropolitano de Arte, Taylor Swift pondrá rumbo a Europa, lista para seguir conquistando escenarios.