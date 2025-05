VIDEO: Paran a influencer en Disneyland Tokio porque su ropa era muy reveladora y le piden que se cubra

La creadora de contenido Tatiana Kaer, compartió un video en su cuenta de TikTok que fue un tanto polémico.

Lo que sucedió es que ella estaba disfrutando de un día en el parque de Disneyland en Tokio, creando contenido para sus redes. Hasta que un miembro del equipo de seguridad del parque se acercó a Tatiana.

Le pidieron que se pusiera su chamarra porque algunas personas del parque se estaban quejando de su vestimenta.

Su pantalón era a la cadera y llevaba una playera blanca de espalda descubierta fue suficiente para incomodar a varias personas en Disney, suficientes para reportarlo a seguridad.

Kaer subió el video del momento exacto en el que la abordan, lo finaliza mirando a la cámara confundida diciendo que no entiende porque se están quejando de su ropa.

El posteo del video desató una ola de comentarios que afirmaban que el outfit era inapropiado para el sitio en el que se encontraba. “Es Disneyland, no OnlyFans”, “Es un lugar para niños, cómo no vas a entender”, “La cultura asiática es estricta con la vestimenta y más cuando se trata acerca de la protección de los niños, no es personal, es cultura”. Estos fueron algunos de los comentarios más populares en Instagram.