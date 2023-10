¿Qué le pasó a Bruce Willis? El actor ya no puede hablar y ha perdido la alegría de vivir

La salud de Burce Willis se ha deteriorado en los últimos meses. El actor, que fue diagnosticado con demencia frontotemporal, ya no puede comunicarse, ha perdido su capacidad verbal y la alegría de vivir, reveló Glenn Gordon Caron.

El guionista y contó detalles sobre el día a día de la vida de Bruce Willis. “La enfermedad de Bruce es una enfermedad progresiva, así que pude comunicarme con él, antes de que la enfermedad lo volviera tan incomunicado como lo está ahora”, dijo Glen Gordon Caron, a The New York Post.

El amigo íntimo del actor habló sobre lo difícil que ha sido enfrentar su padecimiento. “Me he esforzado mucho por permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria. Lo que hace que (su enfermedad) sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y aprovechar la vida al máximo (…) pero la alegría de vivir se ha ido”, dijo.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal: Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté aquí, pero esa alegría de vivir se ha ido”, reveló el productor de la serie Moonlighting.

El inicio de la carrera de Bruce Willis

La participación de Bruce Willis en Moonlighting catapultó su carrera al éxito. La serie, que se estrenó en 1985, marcó su debut como protagonista y sentó las bases de su éxito. Sin embargo, el actor, no era el favorito para el papel y su amigo, Glenn Gordon Caron, tuvo que insistir para que le dieran una oportunidad.

“Traje a Bruce 11 veces y fue el único al que traje. El problema con Bruce es que no parecía un protagonista de la ABC, pero yo no estaba interesado en hacer una serie con un protagonista de la ABC. Menos mal que había una mujer llamada Ann Daniel, una de las pocas ejecutivas de la época; el resto de la sala eran hombres. Y Ann, a su manera, les puso las cosas en su sitio. Dijo: ‘No sé si Bruce Willis es un protagonista o un protagonista de la ABC, pero a mí me parece divertido’. Se congeló la habitación y lo reconsideraron. Así fuimos capaces de obtener la parte de Bruce, que significaba el mundo para él y para mí”, contó el guionista de la serie que ya está disponible en Hulu.