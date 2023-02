Revelan infidelidad de Piqué a Clara Chía con una abogada

El exfutbolista Gerard Piqué ha sido relacionado sentimentalmente con una joven española, y se especula que podría ser su nueva conquista.

Tras su polémica separación con Shakira y su relación con Clara Chía, el ex defensa del Barcelona Gerard Piqué nuevamente está acaparando los titulares, esta vez por una supuesta infidelidad con una abogada. Al parecer se ha repetido al historia y esta vez le habría sido infiel a su actual pareja Clara Chía, la joven por quien dejó a la madre de sus hijos. Esta revelación surge después de que el periodista Jordi Martin, quien se ha encargado de seguir los pasos de la pareja, envió un polémico mensaje a Piqué asegurando su infidelidad. "¿La conoces Piqué? Luego que no te extrañe que Shakira le tire al mundo entero encima de ti”, dijo sobre una captura de pantalla del perfil de Instagram de la mujer a la que se refiere Jordi. Tras esta publicación, la joven Julia Puig cambió su cuenta a privada.

Julia Puig es familiar de Ricardo Puig, amigo del ex jugador del FC Barcelona. Es abogada con master en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance.

En cuanto a cómo está la relación entre Piqué y Clara Chía, el diario El español informó que tras el lanzamiento del nuevo hit de Shakira, “Clara ha pasado unos días en su domicilio familiar, junto a sus padres. La joven ha querido alejarse unos días del piso que comparte con su pareja”. Esto debido a acoso de la prensa y los paparazzis. Asimismo, trascendió que estaría molesta al escuchar una de las frases de la canción de la colombiana donde revela que Piqué le pidió perdón tras serle infiel y que suplicó por volver a su lado. “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques”, se lee en la letra de la canción.

Foto: Instagram

Piqué habría intentado volver con Shakira cuando ya salía con Clara Chía

Jordi también reveló que supuestamente Piqué intentó volver con la madre de sus hijos. “Una persona del entorno directo de Shakira me asegura que en abril pasado es la fecha en la que Piqué y Shakira terminan su relación”. “Pero un mes más tarde, él, aún estando con Clarita, se arrepiente de haber dejado a la cantante y decide intentarlo de nuevo, vuelve a casa, pero en este intento, no resultó y es cuando deciden terminar por completo”. Te puede interesar: ELLA FUE PAREJA DE GERARD ANTES DE SHAKIRA

