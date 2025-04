Ale Capetillo desmiente estar distanciada de su mamá y revela los consejos que le dio para su boda religiosa

En las últimas semanas han surgido rumores de que Ale Capetillo y Biby Gaytán tendrían problemas por lo que la actriz no habría asistido a la boda civil de la influencer en Madrid, España.

Sin embargo, tras días de especulaciones en redes sociales sobre un posible distanciamiento entre Ale y su mamá, la joven influencer desmintió los rumores y compartió un emotivo audio de su mamá, con el que demostró que la relación con su madre sigue siendo cercana y amorosa.

En el video publicado en el perfil de Instagram de Ale Capetillo, la joven reveló cómo la voz de su madre y sus consejos se han convertido en su guía en momentos difíciles.

Ale mostró un audio en el que Biby Gaytán le dedicaba palabras llenas de cariño y consejos, dejando en claro el vínculo especial que las une.

“Cuando estás en esos días que no te sientes tan guapa, sólo ponte un audio de tu mamá y escoge unas joyas protagonistas”, escribió Ale al inicio del video, destacando la importancia de su madre en su vida.

En el audio, Biby se dirige a su hija con un tono maternal, y le dice, “hola mi chiquitina hermosa ¿cómo estás?, ya lista para tu boda mi vida. Oye, antes de que se me olvide, me haces el favor de ya no alaciarte el pelo tan seguido caramba, te vas a estropear el pelo, Alejandra, déjate tus chinos traviesos, eres única con ese pelo. Por otro lado, ya sabes que yo amo el maquillaje, probablemente no sea la persona idónea para decírtelo, pero yo ya no tengo arreglo, así que por favor, que en tu prueba de maquillaje no te vayan a tapar tus pequitas,tú tienes una belleza tan natural que no necesitas nada más que tu sonrisa y punto”.

“Ya por último, porque ya sé que no te gustan los mensajes largos, pero ni modo, soy tu madre y me tienes que oír quieras o no, la última prueba de vestido que me mandaste, me enloqueció, precioso, espectacular, en resumen lo amé mi vida”.

La actriz aprovechó para recordarle a Ale que cuide su cabello rizado, una de sus características más distintivas y le aconsejó no alaciarlo con tanta frecuencia.

Además, Biby le dio a su hija consejos relacionados con la boda religiosa de Ale que será en el mes de mayo.

Gaytán le dijo a su hija, “Bravo y nenita, ya relájate por favor y disfruta todo este proceso, no lo sufras. Recuerda que la gente que te queremos, lo único que deseamos es verte inmensamente plena y feliz. Te amo”