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Shakira sorprende en Madrid con un guiño a su pasado: “Antonio de la Rúa es hoy un gran amigo”

Durante el cierre de sus presentaciones en la capital española, la cantautora colombiana dedicó unas palabras de gratitud al empresario argentino, reconociendo el papel clave que jugó en los cimientos de su carrera internacional.

Octubre 14, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Shakira

Durante el cierre de sus conciertos en España, la barranquillera dedicó unas inesperadas palabras a su expareja y exmánager Antonio de la Rúa.

Getty Images

El paso de Shakira por Madrid no solo dejó momentos memorables sobre el escenario junto a invitados especiales de la talla de Maluma y Laura Pausini, sino también una revelación que acaparó de inmediato la atención del público y de las plataformas digitales. En un gesto de madurez y reconciliación con su propia historia, la artista colombiana se tomó un espacio durante su espectáculo para expresar un sincero agradecimiento a su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa.

Shakira y Antonio de la Rúa: Un vínculo que trascendió el tiempo y los escenarios

Ante un público multitudinario en el recinto madrileño, la intérprete de Día de Enero dedicó unas palabras al hombre con quien compartió más de una década de relación sentimental y profesional a principios de los años 2000.

“Hoy está aquí alguien muy especial para mí. Antonio de la Rúa, quien no solo fue mi compañero durante muchos años, sino el gran arquitecto de gran parte de mi carrera internacional. Hoy es un gran amigo a quien quiero profundamente”, expresó la barranquillera desde el escenario, desatando la ovación de los asistentes.

La presencia de De la Rúa en el concierto confirma el restablecimiento de una relación cordial y de respeto mutuo entre ambas figuras, dejando atrás los desencuentros legales que surgieron tras su ruptura en 2010.

De la tormenta a la complicidad ejecutiva

Antonio de la Rúa no solo ocupó un lugar central en la vida afectiva de Shakira, sino que durante su gestión como mánager desempeñó un rol decisivo en la consolidación del hito Laundromat Service y en el posicionamiento de la cantante en el mercado anglosajón y global.

Shakira y Antonio de la Rúa

Shakira y Antonio de la Rúa mantuvieron una relación amorosa por más de 10 años.

Jeff Kravitz/FilmMagic

Tras años de distanciamiento y vidas independientes —con la artista construyendo una familia en Barcelona y el empresario enfocado en desarrollos hoteleros y proyectos turísticos de lujo en América Latina—, este reconocimiento público marca el cierre con broche de oro de una narrativa de superación personal. En la actualidad, ambas figuras demuestran que la complicidad, el afecto y la gratitud profesional pueden prevalecer sobre el pasado.

Shakira Antonio de la Rúa
Marjorie Daphnis
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