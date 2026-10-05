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Shakira y Dua Lipa paralizan Madrid al cantar ‘Antología’ a dúo en un momento histórico

Durante la residencia de la barranquillera en la capital española, la intérprete británica subió al escenario como la invitada estrella de la noche, regalando una emotiva interpretación en español que ya es viral en redes sociales.

Octubre 05, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Dua Lipa y Shakira

Dua Lipa y Shakira demostraron talento y complicidad en el escenario.

Getty Images

El paso de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por España está dejando momentos memorables para la historia de la música pop. Sin embargo, la presentación en el recinto Iberdrola Music de Madrid alcanzó un punto culminante cuando Shakira presentó a su invitada especial de la velada: la estrella británica Dua Lipa.

Ante un aforo de miles de espectadores y en una transmisión global en vivo, la colombiana dio la bienvenida a la intérprete de Radical Optimism con unas emotivas palabras:

“Es un honor y un lujo cantar esta canción con esta mujer tan admirada y querida en el mundo entero, y por mí personalmente, porque me declaro oficialmente su fan. Con ustedes, ¡Dua Lipa!”.

Una versión acústica de ‘Antología’ que conmovió a Madrid

El público estalló en ovaciones cuando comenzaron los acordes de Antología, uno de los clásicos más entrañables y románticos en la carrera de Shakira.

Dua Lipa deslumbró al público no solo por su presencia magnética, sino por la impecable pronunciación y sensibilidad con la que interpretó los versos en español. Ambas artistas fusionaron sus timbres vocales en una versión acústica cargada de nostalgia que rápidamente se volvió tendencia en plataformas como TikTok e Instagram.

Dua Lipa y Shakira

La presencia de Dua Lipa en el escenario se llevó miles de aplausos y ovaciones.

Getty Images

Duelo de estilo en el escenario

Más allá de la química musical, la velada ofreció un auténtico despliegue de estilismo:

Dua Lipa: Apostó por la sofisticación nocturna luciento un vestido largo negro brillante con escote al hombro y espalda descubierta, complementado con un peinado pulido de ondas naturales.

Shakira: Apostó por la energía de su habitual estética escénica con un mono entallado en tono rojo carmesí con aplicaciones de pedrería y calzado a juego.

Al finalizar el tema, Shakira agradeció a Dua Lipa su presencia asegurando entre sonrisas que su participación era “lo que le faltaba a esta gira”. Por su parte, la artista británica compartió más tarde en redes sociales su entusiasmo por haber formado parte de un hito tan especial junto a la barranquillera.

Con este dueto, Dua Lipa se suma a la lista de invitados de honor que han acompañado a la colombiana durante sus fechas en la capital española, consolidando esta residencia como uno de los eventos musicales más relevantes del año.

Shakira Dua Lipa
Marjorie Daphnis
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