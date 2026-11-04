Nadia Ferreira comparte sus raíces paraguayas con su hija Myla en un viaje familiar muy especial

El pasado 21 de julio, Nadia Ferreira y Marc Anthony dieron la bienvenida a su hija Myla, quien llegó para ampliar su familia, la pareja, que ya tiene un hijo llamado Marco, cariñosamente conocido como Marquito, celebró con alegría la llegada de la pequeña.

Ahora, la modelo cumplió uno de sus sueños al llevar a la pequeña por primera vez a Paraguay, no sólo para que su familia pudiera conocerla, también para compartir con ella sus raíces y disfrutar de momentos inolvidables.

El viaje de Nadia Ferreira a Paraguay junto a su hija Myla, Marc Anthony y Marquito

La modelo paraguaya viajó a Asunción junto a su esposo, Marc Anthony, y sus hijos, Myla y Marco, conocido cariñosamente como Marquito, y a través de sus historias de Instagram, compartió algunos momentos de esta escapada familiar, que estuvo marcada por los reencuentros, las tradiciones y la alegría de volver a casa.

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Uno de los momentos más especiales fue el esperado encuentro entre Myla y los familiares de Nadia, quienes tuvieron la oportunidad de conocer por primera vez a la pequeña, la modelo expresó su emoción con una fotografía de la bebé en brazos de Marc Anthony durante el vuelo hacia Paraguay, acompañada del mensaje: “Qué ilusión que mi familia por fin pudiera conocer a Myla”.

El viaje de Nadia Ferreira a Paraguay junto a su hija Myla, Marc Anthony y Marquito Instagram/@nadiaferreira

La visita también permitió que la pequeña conviviera con su abuela materna, Ludy Ferreira, quien se ve+ia feliz cargando a su nieta.

El viaje de Nadia Ferreira a Paraguay junto a su hija Myla, Marc Anthony y Marquito Instagram/@nadiaferreira

Sin embargo, Myla no fue la única consentida, Marquito también disfrutó de estos días junto a sus primos, y disfrutó de sus snacks favoritos, en una experiencia que acercó a los pequeños a sus raíces paraguayas.

El viaje de Nadia Ferreira a Paraguay junto a su hija Myla, Marc Anthony y Marquito Instagram/@nadiaferreira

Ahora, con esta visita a Paraguay, la modelo suma un recuerdo especial a la historia familiar: el primer encuentro de su hija con sus raíces maternas y con los seres queridos que forman parte de su vida.

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