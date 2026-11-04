La industria de la moda se despide de una de sus firmas más innovadoras. Coperni anunció este 4 de noviembre de 2026 el cese de operaciones de Coperni SAS, después de varios meses intentando resolver un conflicto con Tomorrow, su accionista y distribuidor.

A través de un emotivo comunicado en Instagram, sus fundadores, Sébastien Meyer y Arnaud Vaillant, confirmaron la noticia y agradecieron a quienes hicieron posible el crecimiento de la marca durante los últimos ocho años.

“Coperni existió gracias a ustedes”, expresaron los diseñadores, quienes también reconocieron el trabajo de sus equipos, modelos, estilistas, fotógrafos y colaboradores.

Más allá de sus colecciones, Coperni se convirtió en una de las firmas que mejor supieron conectar la moda con la tecnología, el arte y la cultura digital. Desde el vestido creado en vivo sobre el cuerpo de Bella Hadid hasta sus experimentos con materiales futuristas, estos son algunos de los momentos que marcaron su legado.

Coperni anuncia su retiro: Los momentos más icónicos que marcaron a la industria de la moda IG: Coperni

¿Por qué Coperni anunció el cese de sus operaciones?

De acuerdo con el comunicado oficial, los fundadores intentaron durante meses encontrar una solución a sus diferencias con Tomorrow. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a un acuerdo que permitiera continuar con las actividades de Coperni SAS.

Durante los últimos meses, hemos intentado todo lo posible para preservar Coperni y encontrar una solución al conflicto con nuestro accionista y distribuidor, Tomorrow. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no fue posible encontrar una solución. Con profunda tristeza, anunciamos hoy que Coperni SAS cesará sus operaciones. Comunicado oficial de Coperni

Aunque la noticia representa el cierre de una etapa importante para la firma, el mensaje no confirma que sus creadores abandonen definitivamente la industria ni descarta futuros proyectos.

Bella Hadid y el vestido en aerosol de Coperni que hizo historia en 2022

Uno de los momentos más icónicos de Coperni ocurrió durante la Semana de la Moda de París de 2022, cuando Bella Hadid apareció en la pasarela para protagonizar una presentación que revolucionó la industria. Frente al público, un equipo encabezado por el científico español Manel Torres creó un vestido blanco directamente sobre su cuerpo utilizando un aerosol textil desarrollado por Fabrican.

La propuesta, concebida por los diseñadores Sébastien Meyer y Arnaud Vaillant en colaboración con Torres, convirtió la tecnología en un espectáculo de moda en vivo y dejó una de las imágenes más memorables de la historia reciente de las pasarelas.

Bella Hadid y el vestido en aerosol de Coperni que hizo historia en 2022: La historia detrás Pierre Suu/Getty Images

Los robots que compartieron pasarela con las modelos de Coperni en 2023

Durante la presentación de su colección otoño-invierno 2023, Coperni volvió a sorprender al incorporar robots cuadrúpedos de Boston Dynamics en su desfile. Las máquinas interactuaron con las modelos sobre la pasarela, creando escenas que exploraban la relación entre los seres humanos y la tecnología.

Los robots que compartieron pasarela con las modelos de Coperni en 2023 Aitor Rosas Sune/WWD via Getty Images

La presentación generó conversación sobre el futuro de la moda y el papel de la inteligencia artificial y la robótica en las industrias creativas.

El legado de Coperni en la industria de la moda

Desde su relanzamiento en 2018, Coperni construyó una identidad reconocible gracias a sus siluetas minimalistas, accesorios experimentales y presentaciones que desafiaban las convenciones de las pasarelas. Sébastien Meyer y Arnaud Vaillant demostraron que un desfile podía convertirse en un acontecimiento cultural capaz de trascender la industria y llegar a millones de personas a través de las redes sociales.

Su capacidad para integrar tecnología, diseño y espectáculo dejó imágenes que forman parte de la historia reciente de la moda. Por ahora, sus fundadores se despiden con un mensaje que deja abierta la puerta al futuro: “Hasta pronto, Arnaud y Sébastien”.