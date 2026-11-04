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Los planes navideños de Meghan y Harry: ¿pasarán Navidad en Reino Unido con la familia real?

Mientras se acerca la Navidad, los duques de Sussex tendrían en mente una celebración diferente este año. Una decisión familiar podría marcar la diferencia en sus planes para las fiestas.

Noviembre 04, 2026 • 
Marjorie Daphnis
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Getty Images

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido abrió la posibilidad de imaginar una Navidad distinta para los duques de Sussex: la primera en años en la que podrían estar cerca de la familia real durante las fiestas. Sin embargo, los planes que han trascendido apuntan en otra dirección.

Según información publicada por medios británicos en octubre, Harry y Meghan planean pasar Navidad con Doria Ragland, madre de la duquesa, en lugar de asistir a la tradicional celebración navideña de la familia real en Sandringham. La pareja estaría dispuesta a viajar a Estados Unidos o recibir a Doria en Reino Unido, según lo que ella prefiera.

Por ahora, los Sussex no han anunciado oficialmente dónde celebrarán las fiestas. La información procede de fuentes citadas por la prensa británica y no de un comunicado de la pareja.

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¿Harry y Meghan pasarán Navidad con el rey Carlos III?

Todo apunta a que no se reunirán con la familia real en Sandringham este año. Según los reportes, los duques no esperan recibir una invitación para la celebración y consideran que una reunión en las actuales circunstancias podría resultar incómoda.

La última Navidad que Harry y Meghan pasaron con la familia real fue en 2018, cuando todavía participaban en los compromisos oficiales de la monarquía y esperaban el nacimiento de su primer hijo, el príncipe Archie.

En 2020, la pareja anunció que dejaría de desempeñar funciones como miembros sénior de la familia real y se trasladó a Norteamérica. Desde entonces, sus celebraciones navideñas han transcurrido fuera del tradicional encuentro de la familia en Sandringham.

Aunque el príncipe Harry ha mantenido contacto con su padre, el rey Carlos III, la relación con otros miembros de la familia continúa siendo compleja. Los reportes también señalan que no existe una reconciliación plena entre Harry y su hermano, el príncipe William.

Doria Ragland, la figura central de sus planes navideños

La madre de Meghan parece ocupar un lugar prioritario en la organización de las próximas fiestas. De acuerdo con fuentes citadas por la prensa británica, la pareja quiere adaptar sus planes a las preferencias de Doria, quien vive en California.

Esto significa que los Sussex podrían viajar a Estados Unidos para celebrar con ella o recibirla en Reino Unido. La ubicación definitiva no se ha confirmado.

La decisión también refleja la importancia del entorno familiar de Meghan en esta nueva etapa. Desde que la pareja dejó sus funciones reales, Doria ha mantenido una presencia cercana en la vida de los duques y sus hijos, Archie y Lilibet.

Meghan Markle y Doria Ragland

Getty Images

Ocho años sin Navidad con la familia real

La última celebración navideña de Harry y Meghan junto a la familia real tuvo lugar en 2018. En aquella ocasión, Meghan estaba embarazada de Archie y ambos participaron en los actos tradicionales de la monarquía británica.

Desde entonces, su vida familiar ha cambiado de manera significativa. Primero se establecieron en Canadá y después en California, donde fijaron su residencia principal. Su regreso a Reino Unido en 2026 abrió una nueva etapa, aunque no ha significado que se hayan retomado todas las tradiciones familiares.

La Navidad en Sandringham es uno de los encuentros más emblemáticos del calendario de la familia real británica. Además de la celebración religiosa, suele incluir la asistencia a un servicio en la iglesia de Santa María Magdalena y reuniones privadas en la residencia de Norfolk.

La posible ausencia de Harry y Meghan supondría, por tanto, la continuidad de una distancia que se ha mantenido durante varios años.

Meghan Markle y el príncipe Harry

¿El regreso a Reino Unido significa una reconciliación familiar?

La mudanza de los Sussex a Inglaterra no implica necesariamente una reconciliación con la familia real. Aunque el príncipe Harry mantiene comunicación con su padre, las relaciones familiares siguen siendo delicadas y no se ha anunciado un acuerdo que confirme una vuelta a la dinámica anterior.

Por ahora, los planes navideños parecen centrarse en pasar tiempo con Doria Ragland y en organizar las fiestas alrededor de sus preferencias. No obstante, como no existe una confirmación oficial de los duques, los detalles podrían cambiar antes de diciembre.

La gran incógnita es si la nueva etapa de Harry y Meghan en Reino Unido abrirá la puerta a futuros encuentros familiares o si las celebraciones continuarán transcurriendo por separado.

Príncipe Harry Meghan Markle Duques de Sussex Doria Ragland
Marjorie Daphnis
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