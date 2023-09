La contundente declaración que había hecho Katy Perry sobre Russell Brand: “Descubrí la auténtica verdad”

Según la noticia publicada el pasado sábado por el Sunday Times, cuatro mujeres presentaron graves acusaciones contra el comediante Russell Brand, incluyendo acusaciones de violación, agresión sexual y abuso emocional. Estos supuestos incidentes habrían tenido lugar entre los años 2006 y 2013, arrojando una sombra sobre la reputación del actor y humorista británico.

Una de las reacciones más esperadas es la de Katy Perry, la famosa cantante de 38 años que fue esposa del acusado. Perry, en una pasada entrevista con Vogue, reveló detalles de su relación con Brand, de 48 años.

La pareja se casó en una ceremonia en la India el 23 de octubre de 2010, y según cuenta Perry, se encontraba “enamorada” en ese momento. Sin embargo, su matrimonio fue efímero, ya que apenas 14 meses después, Brand le envió un mensaje de texto en la víspera de Año Nuevo en 2011, expresando su deseo de poner fin a la relación.

La cantante mostró sin filtros su ruptura en el documental ‘Part of me’

En la entrevista, Katy Perry admitió que inicialmente se culpó a sí misma por la ruptura, pero con el tiempo, “descubrió la verdad” sobre la personalidad de Russell Brand. Según la cantante, Brand mostró un comportamiento controlador y desaprobó su liderazgo en la gira, lo que finalmente causó tensión en su relación.

“Me sentí muy responsable de que terminara”, dijo Perry en su momento, “pero luego descubrí la auténtica verdad, que no puedo revelar necesariamente porque la guardo bajo llave en mi caja fuerte para un día lluvioso. Lo dejé ir y me dije: ‘Esto no es por mi culpa; está más allá de mí’. Así que ya lo superé”.

Aunque Katy Perry no ha proporcionado detalles sobre la “verdad” a la que se refirió en la entrevista, algunos fanáticos especulan que podría estar relacionada con el oscuro pasado de Russell Brand. Hasta ahora, la cantante no ha emitido ningún comentario adicional en medio de las nuevas acusaciones, lo que ha dejado a muchos en suspenso respecto a esta situación que sigue evolucionando.