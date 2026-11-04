Paulina Peña rompe el silencio sobre la bioserie de Angélica Rivera: ¿qué opina su padre?

Aunque aún no tiene fecha de estreno, la bioserie de Angélica Rivera comienza a generar expectativa, especialmente por los episodios sobre su vida personal que podrían llegar a la pantalla, sobre todo los referentes a su matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto y sus años como primera dama.

En medio de la curiosidad que ha generado este nuevo proyecto sobre la actriz, Paulina Peña, hija del exmandatario, decidió romper el silencio y compartir su postura sobre la producción y lo que se podría revelar sobre su padre.

Paulina Peña revela su postura sobre la bioserie de Angélica Rivera

Durante un encuentro con la prensa, Paulina Peña confirmó que Angélica Rivera ya le había contado sobre la serie y aseguró que le entusiasma que la actriz tenga la oportunidad de contar su historia.

“Sí me contó y me da gusto. Espero que sea un buen proyecto y le vaya muy bien”, comentó.

Incluso, Paulina compartió cómo imagina esta producción y la comparó con otras bioseries que han retratado la vida de grandes figuras del espectáculo, como Juan Gabriel.

“Me estoy imaginando tipo Juan Gabriel, algo así bonito, y creo que va a ser una buena historia”, expresó.

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Paulina Peña revela su postura sobre la bioserie de Angélica Rivera Instagram/@paaulinapepretelini

¿Enrique Peña Nieto está de acuerdo con la bioserie de Angélica Rivera?

Los reporteros no dudaron en preguntar a Paulina sobre si su padre, Enrique Peña, ya estaba enterado de la bioserie que estará basada en la vida de su ex esposa, a lo que ella respondió: “Ya, ya sabe”.

Sin embargo, cuando los reporteros quisieron saber si el expresidente estaba de acuerdo con la realización de la bioserie o si había autorizado que su historia formara parte de ella, la joven prefirió no profundizar: “Todo sabrán ellos. Yo no entro en tantos detalles porque es completamente otra imagen independiente de mí”, explicó.

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Paulina Peña revela su postura sobre la bioserie de Angélica Rivera Instagram/@paaulinapepretelini

Paulina Peña sobre las especulaciones alrededor de su familia

Paulina también fue cuestionada sobre los rumores de presunta violencia durante el matrimonio de Peña Nieto y Angélica, versiones que negó tajantemente.

“No. También acuérdense que todas las series vienen con algo de ficción, así como la de Luis Miguel, Juan Gabriel, y habrá que esperar para verla”, señaló.

La hija del expresidente también fue cuestionada sobre los rumores de una supuesta fiesta en Los Pinos que habría terminado fuera de control, una versión que rechazó tajantemente: “Eso es mentira, completamente mentira. Lo desmiento totalmente”.