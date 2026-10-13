¿Hablará de EPN? Todo sobre la bioserie de Angélica Rivera protagonizada por Sofía Castro

La vida de Angélica Rivera llegará a Netflix a través de una serie biográfica que promete mostrar la faceta más personal de la actriz, haciendo un repaso por su increíble trayectoria en televisión como protagonista de telenovelas, hasta su paso por la residencia de Los Pinos como primera dama de México.

Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención sobre el proyecto, es la participación de su hija Sofía Castro, quien ha sido la elegida para interpretarla en la ficción, que ya está generando grandes expectativas.

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Todo sobre la bioserie de Angélica Rivera en Netflix protagonizada por Sofía Castro

La noticia de la bioserie basada en la vida artística y personal de Angélica Rivera, se dio a conocer este lunes 12 de octubre a través de las redes sociales de Netflix, donde se confirmó que la producción ya comenzó su rodaje.

Con este proyecto, Angélica Rivera busca mostrar al público cómo pasó de protagonizar exitosas telenovelas a convertirse en una de las figuras más observadas de la vida pública mexicana.

Su matrimonio con Enrique Peña Nieto la llevó a ocupar el papel de primera dama de México, una etapa marcada por desafíos, sacrificios y una exposición mediática que transformó su vida de maneras que quizá nunca imaginó.

“Contar mi historia desde mi esencia es un acto de libertad y valentía. Durante años fui un personaje en la conversación pública. Hoy, con esta serie, quiero mostrar a la mujer detrás de los titulares, con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse”, expresó Angélica en el comunicado.

La bioserie se estrenará en Netflix en 2027 y estará a cargo de El Estudio, productora liderada por Pablo Cruz, quien también participó en Luis Miguel, la serie.

Sofía Castro y el reto de interpretar a su madre Angélica Rivera

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro, asumirá el reto de interpretar a su madre en la bioserie de Netflix, luego de construir una carrera propia y conquistar con su talento al público mexicano.

“Me honra que Netflix haya confiado en mí para acompañarla en este proceso y para ayudarla a contar una historia tan íntima y personal que no solo me exige como actriz, sino también como hija”, confesó Sofía al compartir sus emociones por el proyecto tan personal al que se enfrenta.

¿Quién es Angélica Rivera?

Angélica Rivera construyó una carrera en la televisión mexicana antes de entrar en el ámbito político y convertirse en una de las mujeres más observadas de la escena pública nacional.

Su carrera artística incluye producciones como La dueña (1995) y Destilando amor (2007), telenovela en la que interpretó a Teresa Hernández, conocida como La Gaviota, personaje que se convirtió en uno de los más recordados de su trayectoria.

En el ámbito personal, estuvo casada con el productor de televisión José Alberto Castro, con quien tuvo tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina. En 2010 contrajo matrimonio con Peña Nieto y, dos años después, se convirtió en primera dama de México, cargo que desempeñó hasta el final del sexenio, en 2018. La pareja se divorció en 2019.