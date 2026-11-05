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Cómo llevar un vestido con hombro descubierto como la reina Letizia a los 50+

La reina Letizia demuestra que llegar a los 50 no significa renunciar a las prendas femeninas, los escotes o las siluetas para lucir elegante y sofisticada.

Noviembre 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cómo llevar un vestido con hombro descubierto como la reina Letizia a los 50+

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Getty Images

El pasado miércoles 4 de noviembre, la reina Letizia acompañó al rey Felipe VI a una cena diplomática en el Palacio Real de Madrid, con motivo de la 30ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y donde la pareja recibió a las delegaciones participantes tras la ceremonia de inauguración en el Teatro Real.

Para la ocasión, Letizia eligió un elegante vestido azul de escote asimétrico que deja al descubierto un hombro y un corte que estiliza su silueta, un diseño femenino y sofisticado que se perfila como una gran inspiración para los looks de las fiestas de invierno.

Así se lleva el vestido de hombro descubierto de la reina Letizia después de los 50

La reina Letizia apostó por uno de los vestidos más especiales de su guardarropa: una creación de la firma española Delpozo, diseñada por Josep Font para la colección Pre-Fall 2017.

Se trata de una pieza en azul marino que destaca por su escote asimétrico tipo Bardot, que deja un hombro al descubierto mientras cubre el otro y luce una gran flor tridimensional en relieve que aporta volumen y un efecto escultórico al diseño, además, cuenta con mangas tres cuartos, una silueta entallada que define la cintura y una falda de tubo con largo midi, por debajo de las rodillas, que refuerza su aire elegante y sofisticado.

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Cómo llevar un vestido con hombro descubierto como la reina Letizia a los 50+

Cómo llevar un vestido con hombro descubierto como la reina Letizia a los 50+

Getty Images

Letizia completó el estilismo con zapatos destalonados de ante azul marino y una cartera de mano a juego, ambos de la firma española Magrit. Como joyas, eligió unos pendientes de aguamarinas de Bvlgari, una pulsera de diamantes y zafiros y su anillo de Coreterno.

En cuanto al peinado, llevó su melena castaña suelta, con ondas suaves y raya lateral, un acabado que aportó movimiento y naturalidad al conjunto.

Cómo llevar un vestido con hombro descubierto como la reina Letizia a los 50+

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Getty Images

En vestido que la reina Letizia recuperó de su clóset

Letizia estrenó este diseño el 4 de diciembre de 2017, durante los Premios AS del Deporte, y lo volvió a lucir en 2018, durante su visita a París junto a Felipe VI, y en 2020, para los Premios Princesa de Asturias.

Su reaparición en la Cumbre Iberoamericana demuestra que un vestido especial puede conservar su elegancia con el paso de los años y que repetir prendas también puede ser una declaración de estilo.

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