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“Esa no es la disculpa": Sasha Sokol rechaza la disculpa pública de Luis de Llano y señala que no cumple con la sentencia

Después de que el productor difundiera un video para ofrecerle disculpas, la cantante respondió y explicó por qué considera que su mensaje no cumple con lo ordenado por la justicia.

Noviembre 05, 2026 • 
Paola Juárez
Sasha Sokol y Luis de Llano,

Getty Images

Cuatro años después de que Sasha Sokol decidiera hablar públicamente sobre la relación que mantuvo con Luis de Llano cuando era menor de edad, el caso suma un nuevo capítulo. El productor finalmente publicó un video para ofrecerle disculpas, pero la respuesta de la cantante dejó claro que, para ella, el mensaje está lejos de cumplir con lo establecido por las autoridades.

A través de sus redes sociales, la exintegrante de Timbiriche cuestionó las palabras del productor y señaló que la disculpa difundida no corresponde a la que le ordenó publicar el tribunal.

¿Qué dijo Luis de Llano en su disculpa pública a Sasha Sokol?

El 4 de noviembre de 2026, Luis de Llano compartió un video en el que se refirió a la sentencia civil por daño moral derivada de sus declaraciones sobre Sasha Sokol durante una entrevista con Yordi Rosado en 2022.

“Luis Miguel de Llano Macedo, aquí y ahora hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted, Sasha”.

En su mensaje, el productor reconoció que sus comentarios fueron inexactos y que minimizaron las consecuencias de lo ocurrido. También manifestó su intención de respetar la privacidad y dignidad de la cantante, además de comprometerse a no volver a referirse públicamente a ella.

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Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80s”, expresó.

De Llano hizo alusión a las resoluciones judiciales emitidas en su contra y concluyó su intervención con una petición de perdón.

Sin embargo, el contenido del video generó una nueva controversia, ya que Sasha Sokol considera que el productor omitió aspectos esenciales de la disculpa que debía ofrecer.

¿Qué respondió Sasha Sokol a Luis de Llano?

La cantante reaccionó el 5 de noviembre a través de su cuenta de X, donde cuestionó que el productor hubiera decidido publicar un mensaje distinto al establecido judicialmente.

“Esa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal”, señaló Sokol, quien explicó que el texto de la disculpa había quedado definido desde enero de 2026.

De acuerdo con la artista, el reconocimiento público debía incluir aspectos fundamentales sobre la relación que ambos mantuvieron durante los años ochenta, cuando ella tenía 14 años y De Llano 39.

Entre ellos, que una adolescente de esa edad no podía otorgar consentimiento para una relación con un adulto, que existía una diferencia de poder entre ambos y que sus padres no fueron cómplices de lo sucedido.

“Reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”, exclamó Sasha.

Para Sokol, estos elementos no son detalles secundarios, sino parte esencial del reconocimiento de responsabilidad que buscó mediante el proceso judicial.

La cantante también cuestionó que el productor volviera a mencionarla públicamente, pues una de las disposiciones de la sentencia establece restricciones sobre las declaraciones que puede realizar acerca de ella.

Timbiriche - Press Conference

Sasha Sokol sobre Luis de Llano: “tenía normalizada esa relación por el nivel de manipulación que viví”

Getty Images

Sasha Sokol anuncia una nueva etapa en su defensa legal

La respuesta de la intérprete no se limitó a rechazar el video. También anunció que incorporará abogados especializados en materia penal a su equipo jurídico, después de varios años de procedimientos civiles.

Esta decisión podría representar una nueva etapa en su búsqueda de justicia, aunque hasta el momento no significa que exista una nueva denuncia penal presentada ni una resolución adicional.

¿Qué ocurrió entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

La controversia comenzó públicamente en marzo de 2022, cuando Luis de Llano habló de su relación con Sasha Sokol durante una entrevista con Yordi Rosado.

Sus declaraciones provocaron que la cantante compartiera su propia versión de los hechos y revelara que la relación comenzó cuando ella tenía 14 años y él 39. Además de la diferencia de edad, Sokol señaló la posición de autoridad que el productor tenía dentro de la industria musical y su influencia sobre su carrera.

Posteriormente, la artista emprendió acciones legales por daño moral. Tras distintas etapas del proceso, en junio de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia civil favorable a la cantante.

La resolución contempla una disculpa pública, una indemnización económica, capacitación y restricciones para que el productor no vuelva a referirse públicamente a ella fuera de los términos autorizados.

Ahora, con la publicación del video y la respuesta de Sokol, el debate vuelve a centrarse en un punto fundamental: la diferencia entre ofrecer una disculpa y cumplir con el reconocimiento de responsabilidad establecido por una sentencia judicial.

Sasha Sokol Luis de Llano
Paola Juárez
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